الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد

المكالمات المزعجة.. أرشيفية
تقرير صدى البلد

في خطوة حاسمة طال انتظارها، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حملة جديدة ومشددة لمكافحة ظاهرة المكالمات الترويجية المزعجة، التي أرهقت كاهل المواطنين على مدار سنوات. 

تأتي هذه الإجراءات الجديدة كاستجابة مباشرة للشكاوى المتزايدة، بهدف حماية خصوصية المستخدمين وضمان بيئة اتصالات أكثر هدوءًا.

فصل أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة

ويستعرض هذا التقرير تفاصيل هذه الحملة، وأبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها، والتي قد تصل إلى فصل أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة في إزعاج المواطنين، بالإضافة إلى توضيح كيفية تطبيق هذه الضوابط الجديدة.

وقرر الجهاز البدء في اتخاذ إجراءات فنية وتنظيمية مشددة بدايًة من الأحد 24 أغسطس بغرض فصل أجهزة التليفون المحمول، التي تم رصدها بإجراء مكالمات ترويجية إزعاجية بما يخالف الضوابط التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن.

استجابًة لشكاوى المواطنين

تأتي هذه الخطوة استجابًة لاستمرار شكاوى المواطنين من تعرضهم لمكالمات إزعاجية وضمانًا لحماية حقوق وخصوصية المستخدمين، واستكمالًا لجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مواجهة ظاهرة المكالمات الترويجية الإزعاجية والحد منها.

القواعد التنظيمية

هذا وقد سبق أن أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم. وقد نتج عن تطبيق تلك القواعد اشتراك نحو مليون خط بالخدمة منذ بدء إطلاقها العام الماضي، مما أتاح للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية، وتمكينهم من حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.

ويهيب الجهاز بالمستخدمين أو الشركات المستمرين في إجراء المكالمات الترويجية من خلال شبكات المحمول أو الشبكة الأرضية دون الاشتراك في الخدمة حتى الآن، ضرورة التواصل مع شركات الاتصالات التابعين لها وسرعة الاشتراك في الخدمة وتسجيل أرقامهم ونوع النشاط الترويجي، وذلك تجنبًا لفصل الأجهزة المستخدمة في إجراء هذه المكالمات الإزعاجية.  

الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تخالف أحكام القانون 

وبجانب تلك الإجراءات الفنية التي سيقوم الجهاز بتنفيذها لفصل الأجهزة المستخدمة في المكالمات الإزعاجية، يؤكد الجهاز استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تخالف أحكام القانون أو الأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن، حيث تواجه الشركات المخالفة عقوبات بالحبس والغرامة طبقًا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أتاح للمواطنين قنوات متعددة للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية حال استقبالهم مكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز (155) أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg

