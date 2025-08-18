وكيل اتصالات النواب: لا صحة لفرض 10 قروش على متلقي المكالمة

نفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة بقيمة عشرة قروش لكل دقيقة بدءًا من الشهر القادم، مؤكدة أن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضحت النائبة أن وزارة الاتصالات لم تُصدر أي قرار يتعلق بفرض رسوم على المكالمات، مشيرة إلى أن تداول مثل هذه الشائعات يهدف إلى إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.

وأضافت محروس أن قطاع الاتصالات في مصر يخضع لضوابط وتشريعات واضحة تضمن حقوق المستخدمين، وأن أي قرارات أو تعديلات في هذا الشأن لا يمكن أن تصدر إلا من خلال القنوات الرسمية وبما يحقق الشفافية الكاملة.

ودعت النائبة مرثا محروس المواطنين إلى تحري الدقة في تلقي المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع فقط إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.