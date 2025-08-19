بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي المنيا

لقي شخصان مصرعهما ، فيما أصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارة ربع نقل واخري بالطريق الصحراوي الغربي أمام المنيا تم نقل المصابين والجثتين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم التحفظ علي المركبتين تحت تصرف النيابة العامة .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن بتصادم سيارتين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتأمين الطرق الي موقع البلاغ وتبين مصرع ياسر. ع 22 سنة، وفتح الله. س. م 57 سنة،

فيما أصيب 5 أشخاص آخرين وهم أحمد. ع. ع 16 سنة ، وحمدي. ج. ع 15 سنة، وحامد. ح 16 سنة، ومحمد. ع. د 15 سنة، وعبد الله. ي. س 15 سنة، تم نقل المصابين الي المستشفى لتلقي العلاج، والجثتين الي ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ، كما تم التحفظ علي المركبتين تحت تصرف النيابة العامة .

