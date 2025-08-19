قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
إصابة شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بأسوان

محمد عبد الفتاح

تعرض شخص للإصابة بطلق نارى فى ظروف غامضة فى مركز إدفو شمال أسوان ، وجارى تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة له  .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بوجود مصاب بطلق ناري بإدفو، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

انتقلت الأجهزة المختصة إلى المستشفى وتبين أن المصاب يدعى حمام . ر 39 سنة ، وإصابته بطلق ناري بالفخذ الأيمن ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

كان قد لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شخص آخر نتيحة اصطدام قطار بهما بمدينة أسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.   

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخصين بقرية أبوالريش التابعة لدائرة المدينة.   

انتقلت الجهات المختصة الى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وتبين أن الحادث أدى إلى تصادم القطار بشخصين، ومصرع شخص يدعى خالد. ع. م 39 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة فى مكان الحادث وتم نقله إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.   

فيما أصيب شاب آخر يدعى محمد.ط 22 سنة، وإصابته كسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

فيما لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها ونجلها بطلقات نارية نتيحة وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية وادي عبادي بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وإيداع الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

و تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة بين شخص وأسرة فى قرية وادي عبادى، وأسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجلها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 فيما تعرض 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وأخرى ملاكي بطريق مدينة أسوان الجديدة مما أسفر عن إصابتهم بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

