إصابة شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بأسوان

تعرض شخص للإصابة بطلق نارى فى ظروف غامضة فى مركز إدفو شمال أسوان ، وجارى تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة له .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بوجود مصاب بطلق ناري بإدفو، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

انتقلت الأجهزة المختصة إلى المستشفى وتبين أن المصاب يدعى حمام . ر 39 سنة ، وإصابته بطلق ناري بالفخذ الأيمن ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

كان قد لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شخص آخر نتيحة اصطدام قطار بهما بمدينة أسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخصين بقرية أبوالريش التابعة لدائرة المدينة.

انتقلت الجهات المختصة الى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الحادث أدى إلى تصادم القطار بشخصين، ومصرع شخص يدعى خالد. ع. م 39 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة فى مكان الحادث وتم نقله إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما أصيب شاب آخر يدعى محمد.ط 22 سنة، وإصابته كسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

فيما لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها ونجلها بطلقات نارية نتيحة وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية وادي عبادي بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وإيداع الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

و تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة بين شخص وأسرة فى قرية وادي عبادى، وأسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجلها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تعرض 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وأخرى ملاكي بطريق مدينة أسوان الجديدة مما أسفر عن إصابتهم بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.