الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر صدمهما قطار في أسوان

اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شخص آخر نتيحة اصطدام قطار بهما بمدينة أسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.   

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخصين بقرية أبوالريش التابعة لدائرة المدينة.   

وانتقلت الجهات المختصة الى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.  

وتبين أن الحادث أدى إلى تصادم القطار بشخصين، ومصرع شخص يدعى خالد. ع. م 39 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة فى مكان الحادث وتم نقله إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.   

حادث 

فيما أصيب شاب آخر يدعى محمد.ط 22 سنة، وإصابته كسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

فيما لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها ونجلها بطلقات نارية نتيحة وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية وادي عبادي بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وإيداع الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

و تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة بين شخص وأسرة فى قرية وادي عبادى، وأسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجلها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 فيما تعرض 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وأخرى ملاكي بطريق مدينة أسوان الجديدة مما أسفر عن إصابتهم بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، وعلى الفور تم الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وجارٍى استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته، كما تم تنفيذ أعمال رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة والسيارات وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

