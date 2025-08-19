الهدف دولة فلسطينية.. وزير الخارجية: لا مانع من نشر قوات دولية بغزة ولكن بشروط

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الجميع يأمل بصفقة شاملة تنهي الحرب في قطاع غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني، موضحا أننا نريد مرحلة جديدة من التفاوض والافق الساسي لتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأوضح «عبد العاطي» خلال تصريحاته مع قناة العربية، أن هناك أطروحات لصفقة شاملة وانهاء الحرب ولكن نواجه شروطاً تعجيزية تمنع تحقيق صفقة شاملة تنهي معاناة الشعب الفلسطيني.

الموقف المصري واضح

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الموقف المصري واضح بشأن القضية الفلسطينية، لذلك مصر طرحت أفكار كثيرة تستطيع ان تحقق النجاح على الارض، منها لجنة الإسناد وهناك توافق بإدارة القطاع تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

لا مانع من نشر قوات دولية في قطاع غزة

وأوضح أنه لا مانع من نشر قوات دولية في قطاع غزة، ولكن ضمن أفق سياسي وزمني ومهمتها تمكين وتأهيل السلطة والشعب الفلسطيني نحو دولته، مؤكدا أن الهدف توفير الحماية للشعب الفسلطيني وكل الأطراف والتأهيل لإقامة الدولة.