وزير خارجية أوكرانيا: هجمات روسيا تُثبت الحاجة العاجلة للسلام

قال وزير الخارجية الأوكراني، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن الهجمات الروسية التي وقعت ليلًا تعكس حجم المعاناة الإنسانية، وتُبرز بشكل واضح أهمية إنهاء عمليات القـ..تل والتصعيد العسكري.

اجتماع ثلاثي للقادة في واشنطن

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع المرتقب في البيت الأبيض، والذي يجمع القادة الثلاثة (الرئيس الأمريكي ونظيريه الأوكراني والبولندي)، يُمكن أن يُحقق تقدمًا ملموسًا على طريق السلام، إذا توافرت الإرادة السياسية الحقيقية من جميع الأطراف.

دعوات لتوحيد الجهود الدبلوماسية

وأكد وزير الخارجية الأوكراني على أهمية دعم المسارات الدبلوماسية بالتوازي مع الجهود الميدانية، محذرًا من أن استمرار الحرب يهدد الأمن الأوروبي والعالمي.