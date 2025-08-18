القاهرة الإخبارية: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لمعبر رفح تحمل رسائل متعددة

قال محمد عبيد موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري، إنّ الجولة التي يقوم بها رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، برفقة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، لا تزال مستمرة في ساحات المعبر الداخلية.

وأضاف عبيد، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية حبيبة عمر: "وتهدف هذه الجولة إلى متابعة سير العمل في الجانب المصري من المعبر، ومراقبة حالة الإغلاق المفروضة من الجانب الإسرائيلي على معبر رفح من الجهة الفلسطينية".

وتابع: "كما تشمل الجولة تفقد تجهيزات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي ترسل يومياً إلى قطاع غزة، والتي يُقبل بعضها ويُرفض بعضها الآخر ليعود إلى الأراضي المصرية".

وأشار عبيد إلى أن الوفد الفلسطيني سيقوم أيضًا بزيارة لمستشفى العريش العام لمتابعة أوضاع المصابين الفلسطينيين الذين تم نقلهم لتلقي العلاج، إلى جانب عقد مؤتمر صحفي مرتقب يجمع رئيس الوزراء الفلسطيني بوزير الخارجية المصري ومحافظ شمال سيناء.

واصل: "وخلال تصريحاته للصحفيين المرافقين له، أكد الدكتور محمد مصطفى أن السلطة الفلسطينية تعمل على حشد الجهود العربية والإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مع التنسيق الكامل مع الجانب المصري في هذا الصدد".

وأوضح محمد عبيد أن المحادثات بين الجانبين المصري والفلسطيني تضمنت ملفات متعددة، من بينها إعادة إعمار قطاع غزة، وإدارة المعابر، واستعداد السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولية إدارة القطاع في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وواصل: "كما تطرقت المحادثات إلى ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، لا يقتصر على غزة وحدها، بل يشمل أيضًا الضفة الغربية والقدس الشرقية، مع التأكيد على رفض عمليات التهويد والضم، والسعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967".

وشدد، على أنّ زيارة الوفد الفلسطيني تتعدى الجوانب السياسية والإنسانية، لتشمل مجالات التعاون في التعليم والتخطيط والتنمية والتعاون الدولي، كما سيزور الوفد مراكز لوجستية تعمل على تجهيز المساعدات الإنسانية، في ظل وجود مئات الشاحنات التي تنتظر الدخول إلى قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هذا الجهد لن ينجح إلا من خلال تعاون مصري فلسطيني عربي، من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول هذه المساعدات، كما شدد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني وإزالة الخلافات بين الفصائل، وهو الدور الذي تواصل مصر القيام به منذ سنوات، إلى جانب الدفع نحو حل سياسي شامل لما بعد وقف إطلاق النار.