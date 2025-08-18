قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
القاهرة الإخبارية: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لمعبر رفح تحمل رسائل متعددة

البهى عمرو

قال محمد عبيد موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري، إنّ الجولة التي يقوم بها رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، برفقة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، لا تزال مستمرة في ساحات المعبر الداخلية.

وأضاف عبيد، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية حبيبة عمر: "وتهدف هذه الجولة إلى متابعة سير العمل في الجانب المصري من المعبر، ومراقبة حالة الإغلاق المفروضة من الجانب الإسرائيلي على معبر رفح من الجهة الفلسطينية".

وتابع: "كما تشمل الجولة تفقد تجهيزات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي ترسل يومياً إلى قطاع غزة، والتي يُقبل بعضها ويُرفض بعضها الآخر ليعود إلى الأراضي المصرية".

وأشار عبيد إلى أن الوفد الفلسطيني سيقوم أيضًا بزيارة لمستشفى العريش العام لمتابعة أوضاع المصابين الفلسطينيين الذين تم نقلهم لتلقي العلاج، إلى جانب عقد مؤتمر صحفي مرتقب يجمع رئيس الوزراء الفلسطيني بوزير الخارجية المصري ومحافظ شمال سيناء.

واصل: "وخلال تصريحاته للصحفيين المرافقين له، أكد الدكتور محمد مصطفى أن السلطة الفلسطينية تعمل على حشد الجهود العربية والإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مع التنسيق الكامل مع الجانب المصري في هذا الصدد".

وأوضح محمد عبيد أن المحادثات بين الجانبين المصري والفلسطيني تضمنت ملفات متعددة، من بينها إعادة إعمار قطاع غزة، وإدارة المعابر، واستعداد السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولية إدارة القطاع في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وواصل: "كما تطرقت المحادثات إلى ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، لا يقتصر على غزة وحدها، بل يشمل أيضًا الضفة الغربية والقدس الشرقية، مع التأكيد على رفض عمليات التهويد والضم، والسعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967".

وشدد، على أنّ زيارة الوفد الفلسطيني تتعدى الجوانب السياسية والإنسانية، لتشمل مجالات التعاون في التعليم والتخطيط والتنمية والتعاون الدولي، كما سيزور الوفد مراكز لوجستية تعمل على تجهيز المساعدات الإنسانية، في ظل وجود مئات الشاحنات التي تنتظر الدخول إلى قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هذا الجهد لن ينجح إلا من خلال تعاون مصري فلسطيني عربي، من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول هذه المساعدات، كما شدد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني وإزالة الخلافات بين الفصائل، وهو الدور الذي تواصل مصر القيام به منذ سنوات، إلى جانب الدفع نحو حل سياسي شامل لما بعد وقف إطلاق النار.

رئيس الوزراء الفلسطيني القاهرة الإخبارية بدر عبد العاطي

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

أزمة ثقة في جيش الاحتلال بسبب 7 أكتوبر

المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر توزع على المواطنين بغزة.. فيديو

رئيس جامعة المنصورة: "كن مستعدًا" مبادرة رئاسية لتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

