القاهرة الخبارية تسلط الضوء على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة

ناقشت حلقة اليوم من برنامج مطروح للنقاش، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في ظل الإدانات والتحديات الدولية المتزايدة.

وأشارت الحلقة ، إلى إصرار حكومة الاحتلال على المضي قدماً في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة داخل الضفة، حيث دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مؤخراً إلى تسريع تنفيذ خطة التوسع الاستيطاني، مطالباً بضم الأراضي الفلسطينية، رداً على إعلان عدد من الدول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي المقابل، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هذه الخطة تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتهدد الفلسطينيين بخطر الإخلاء القسري، معتبرة ذلك "جريمة حرب" تعرقل فرص تحقيق حل الدولتين.

وختمت الحلقة بطرح تساؤل رئيسي: كيف تخطط إسرائيل للقضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية؟.