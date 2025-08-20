قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: قضية سحب أرض الزمالك بأكتوبر «معقدة» وصدمة للجمهور
حل سحري وفعّال لمن لا يستطيع النوم ليلاً ويحلم بكوابيس .. أمين الفتوى يوضح
ترشيد الطاقة برؤية 2030 .. إنارة شوارع بورسعيد بالطاقة الشمسية | صور
جمال الزهيري: «المصري» يقدر ينافس ومرشح للقب الدوري.. بشرط |فيديو
«المندوه» يكشف كواليس أزمة أرض نادي الزمالك: نحتاج مهلة حتى 2026 لاستكمال المشروع|فيديو
مصرع 71 شخصًا بينهم 17 طفلًا في حادث مروّع في إقليم هرات بأفغانستان
رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا
قانون «الجريمة الإلكترونية» يُحارب انتحال الهوية الرقمية بعقوبات مُشدّدة | تفاصيل
أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 20-8-2025
براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.. وزارة العمل: فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية
بالقميص رقم 9 .. كولومبوس يعلن رسميًا انضمام وسام أبو علي | صور
البابا تواضروس يشهد تخريج دفعة جديدة من دبلوم العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية

ميرنا رزق

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، احتفالية تخريج دفعة جديدة من دبلوم العلوم اللاهوتية والكنسية بالإكليريكية بالإسكندرية، وذلك على مسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

التحديات الحالية

تضمنت فقرات الاحتفالية عرض مقطع فيديو تضمن آراء الخريجين، واستعراضًا لإحصائيات مشروعات التخرج في تخصصات الدبلومة المختلفة، إلى جانب كلمة ألقاها الراهب القس غريغوريوس آڤا مينا ممثلًا عن هيئة التدريس، عرض خلالها فكرة وأهداف الدراسة في الدبلومة التخصصية، وطرق التقدم والالتحاق، وآليات التقييم المتنوعة.

كما ألقى القمص أندراوس متى، وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، كلمة رحّب فيها بقداسة البابا، مثمنًا مشاركته في حفل تخريج الدفعة البالغ عددها ٨٩ باحثًا، ومشجعًا الخريجين على مواصلة مسيرتهم العلمية للحصول على درجات أكاديمية أعلى.

واختتمت الاحتفالية بكلمة قداسة البابا، الذي هنأ الخريجين، مقدمًا الشكر لأعضاء هيئة التدريس على جهودهم الثمينة في تخريج هذه الدفعة. وأكد قداسته أن الكنيسة، في ظل التحديات الحالية، تحتاج إلى ثلاثة أمور أساسية:

معلمون صالحون يظهر فيهم جمال ما يعلّمونه.

متخصصون ذوو عمق دراسي ومرجعية، يواكبون الانفتاح العالمي، ويتمتعون بدراية كافية بتاريخ الكنيسة القبطية، ويدرسون بعمق الكنائس الأخرى مثل السريانية والأرمنية والروسية وغيرها.

خدام محبون يعيشون في مخافة الله، ويفيضون بالمحبة في عالم ومجتمع يفتقر إلى الحب.

وفي الختام، تلا الخريجون التعهد الخاص بالكلية، ثم قام قداسة البابا بتكريمهم وتوزيع شهادات التخرج عليهم.

وقد حضر الاحتفال أصحاب النيافة: الأنبا باڤلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا مينا، أسقف برج العرب والعامرية، إلى جانب القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وعدد من آباء كهنة الإسكندرية.

البابا تواضروس دبلوم العلوم اللاهوتية الكنسية البابا تواضروس الثاني قداسة البابا تواضروس الثاني

