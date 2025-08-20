قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا
وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على خطة عمليات جدعون الثانية لاحتلال غزة
محاولة اختراق للحدود الأردنية وتحرك عاجل للقوات المسلحة
التعليم تفتح باب التقدم للعمل بالحصة | الشروط والأوراق المطلوبة
وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام
مدبولي يلتقى رئيسة وزراء الكونغو.. ويؤكد دعم مصر لمختلف أوجه التنمية بدول حوض النيل
وزارة الدفاع الإيرانية تكشف عن صواريخ جديدة وتتوعد بالرد الساحق ضد أي تحرك إسرائيلي
وزير الري: إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات للحفاظ على المجاري المائية والخزانات الجوفية
بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة
أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.. فيديو
شوبير يتغزل في محمد صلاح : دا يتعمله تمثال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غلق مطعم بدمنهور بعد شكوى مواطن.. وسلامة الغذاء تتخذ الإجراءات القانونية

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

في استجابة سريعة لشكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بفحص شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد مطعم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك لوجود مخالفات جسيمة تهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وفور تلقي البلاغ، وجه الدكتور طارق الهوبي فريق الشكاوى بالهيئة بانتقال عاجل إلى المطعم محل الشكوى، حيث أسفر الفحص عن ثبوت المخالفات، من بينها انتشار الحشرات داخل أماكن إعداد وتجهيز الطعام، وعدم نظافة الموقع، ووجود تقشير بسقف منطقة إعداد الوجبات، إلى جانب عدم تغطية الأغذية المعدة للاستهلاك المباشر. كما تبين عدم التزام العاملين بالاشتراطات الصحية، واستخدام معدات طهي غير مناسبة، بالإضافة إلى سوء تخزين وحفظ الغذاء بما يشكل خطورة مباشرة على صحة المستهلكين.

وأوضحت الهيئة، أنه بفحص الموقف القانوني للمنشأة تبين عدم تجديد التراخيص الخاصة بها، مما دفعها إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، بما في ذلك غلق المطعم حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتهيب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تمس سلامة الغذاء عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أو من خلال الخط الساخن 16528، وكذلك عبر التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو البريد الإلكتروني: [email protected]، مؤكدة استمرارها في التعامل الفوري والحاسم مع أي شكاوى للحفاظ على الصحة العامة.

الهيئه القومية اهميه صحه الغذاء الإجراءات القانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

ترشيحاتنا

المهندس أحمد فريد

خبير بوكالة الفضاء الألمانية: مهمة "بيون-إم 2" الروسية تختبر حدود الحياة بالفضاء

أرشيفية

خصومات تصل لـ35% على الملابس والأجهزة استعداداً لموسم دخول المدارس

إيران

وزير الدفاع الإيراني يتوعد باستخدام صواريخ جديدة في حال تكرار العدوان الإسرائيلي

بالصور

قيمتها 25 مليون دولار.. القصة الكاملة لإحباط محاولة سرقة ماسة نادرة بدبي

ماسة وردية
ماسة وردية
ماسة وردية

أكثر من مجرد روتين صباحي.. تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

شاهد أطول سيارة من تسلا.. مخصصة لهذا البلد فقط

سيارة تسلا
سيارة تسلا
سيارة تسلا

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد