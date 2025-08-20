غلق مطعم بدمنهور بعد شكوى مواطن.. وسلامة الغذاء تتخذ الإجراءات القانونية

في استجابة سريعة لشكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بفحص شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد مطعم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك لوجود مخالفات جسيمة تهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وفور تلقي البلاغ، وجه الدكتور طارق الهوبي فريق الشكاوى بالهيئة بانتقال عاجل إلى المطعم محل الشكوى، حيث أسفر الفحص عن ثبوت المخالفات، من بينها انتشار الحشرات داخل أماكن إعداد وتجهيز الطعام، وعدم نظافة الموقع، ووجود تقشير بسقف منطقة إعداد الوجبات، إلى جانب عدم تغطية الأغذية المعدة للاستهلاك المباشر. كما تبين عدم التزام العاملين بالاشتراطات الصحية، واستخدام معدات طهي غير مناسبة، بالإضافة إلى سوء تخزين وحفظ الغذاء بما يشكل خطورة مباشرة على صحة المستهلكين.

وأوضحت الهيئة، أنه بفحص الموقف القانوني للمنشأة تبين عدم تجديد التراخيص الخاصة بها، مما دفعها إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، بما في ذلك غلق المطعم حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتهيب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تمس سلامة الغذاء عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أو من خلال الخط الساخن 16528، وكذلك عبر التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو البريد الإلكتروني: [email protected]، مؤكدة استمرارها في التعامل الفوري والحاسم مع أي شكاوى للحفاظ على الصحة العامة.