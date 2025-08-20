تأهل فريقين من هندسة شبرا جامعة بنها لمسابقة البرمجية العربية والأفريقية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، عن تأهل فريقين من كلية الهندسة بشبرا إلى المسابقة البرمجية العربية والأفريقية لطلاب الجامعات، وذلك بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في نهائي المسابقة البرمجية المصرية ، التي شارك فيها أكثر من 2000 فريق من مختلف الجامعات المصرية، وتأهل إلى نهائياتها 300 فريق.

ووجه "الجيزاوي" التهنئة لطلاب الفريقين المتأهلين للمنافسة على المستوى العربي والأفريقي، لافتا إلي أنه يُعد إنجازًا مهمًا يمثل جامعة بنها في واحدة من أكبر المسابقات البرمجية الجامعية على مستوى الدول العربية والأفريقية، والتي تشهد مشاركة فرق متميزة من مختلف الجامعات للتأهل إلى النهائيات العالمية، التي ترعاها شركات عالمية كبرى مثل جوجل، ومايكروسوفت، وأمازون.

وأشار الدكتور علي عبد العزيز القائم بعمل عميد كلية الهندسة بشبرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة والمهارات العالية التي يمتلكها طلاب كلية الهندسة بشبرا، ويُعد مصدر فخر للكلية وجامعة بنها، مؤكدًا استمرار دعم الكلية لمشاركة طلابها في مثل هذه المسابقات التي تنمي قدراتهم التقنية والإبداعية.

جدير بالذكر مشاركة 3 فرق من كلية الهندسة بشبرا في نهائي المسابقة البرمجية المصرية وهم :الفريق الأول مكون من الطالب محمد يوسف ، والطالب هشام حجاج ، والطالب أحمد باهي وحصل علي المركز 30 على مستوى الجمهورية ومدرب الفريق: م. عمرو محمد (تأهل إلى المسابقة العربية والأفريقية).

والفريق الثاني مكون من الطالب علي حسام النجار ، والطالب عصام الدين هشام ، والطالب محمد السيد وحصل علي المركز 44 على مستوى الجمهورية ومدرب الفريق: م. محمود عطية (تأهل إلى المسابقة العربية والأفريقية) ، والفريق الثالث مكون من الطالب وليد حوارة ، والطالب محمود حسين السعدي ، والطالبةعفاف رأفت وحصل علي المركز 65 على مستوى الجمهورية و مدرب الفريق: م. محمود عصام.