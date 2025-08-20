زاهي حواس يوقع رواية خوفو وذات العيون الذهبية في إيطاليا

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة كبرى على مسرح مدينة أريتسو Arezzo الإيطالية، حضرها أكثر من ألف شخص من عشاق الحضارة المصرية القديمة.

تناول حواس خلال محاضرته أبرز اكتشافاته الأثرية، إلى جانب الحديث عن الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد أكبر متحف للآثار في العالم.

وعقب المحاضرة، قام حواس بتوقيع روايته الجديدة “خوفو وذات العيون الذهبية”، التي تحكي بأسلوب روائي شيق قصة الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر وأحد أعظم حكام مصر القديمة.

ومن المقرر أن يغادر حواس اليوم إلى مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية، حيث سيواصل جولته الأدبية لتوقيع الرواية هناك، وذلك بالتعاون مع واحدة من أهم دور النشر الإيطالية التي أصدرت الرواية.

كما ستتضمن الجولة فعاليات توقيع أخرى في مدينتين مجاورتين لكاتانيا، في إطار التفاعل الثقافي والفني الذي يربط بين مصر وإيطاليا.