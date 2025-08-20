بعد القاهرة والرياض.. عمرو يوسف فى دبي بسبب فيلم درويش

وصل الفنان عمرو يوسف إلى مدينة دبي لحضور العرض الخاص الثالث لفيلمه درويش الذي يقام هناك مساء اليوم الأربعاء بعد عرضين سابقين في القاهرة والرياض

وكان عمرو قد احتفل أمس بالعاصمة السعودية الرياض بالعرض الخاص للفيلم هنا

الفيلم كان قد بدأ عرضه تجاريا في مصر يوم 13 من أغسطس الجاري وتجاوزت إيراداته حاجز ال 15مليون ملايين جنيه في أول ستة أيام من عرضه تجاريا في مصر.

وتبدا العروض التجارية للفيلم بالخليج يوم 28 من أغسطس الجاري.

ويلعب عمرو في الفيلم دور محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة .

فيلم درويش

تدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال يعيش حياة مليئة بالمخاطرات، ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة.

وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وبطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، أحمد عبد الوهاب، ويشهد ظهورا خاصا للفنان محمد شاهين.