ساموزين يطرح أغنيته الرومانسية «سما صافية»

طرح النجم ساموزين أغنيته الجديدة، بعنوان "سما صافية"، وهى آخر أغنيات الميني ألبوم الصيفى الجديد.

وخلال الشهر المقبل، سيبدأ سامو فى تقديم مجموعة متنوعة من الأغنيات.

أغنية "سما صافية"، من كلمات أسامة محرز، وألحان ساموزین وعلى الخواجة، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، ومن توزيع شركة Digital Sound.

وهى الآن على يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية "سما صافية" أغنية رومانسية صيفية، تعبر عن مشاعر حب صادقة لشاب شاهد فتاة جميلة، ووقع فى حبها، لحظة رؤيتها على أحد الشواطئ.

وطرح ساموزين ثلاث أغنيات من المينى ألبوم الصيفى الجديد الأولى بعنوان"باب وخبط"، التى قدم من خلالها شكلا جديدا من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما، والثانية بعنوان "ميتعزش"، من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقى محمود صبرى، والثالثة بعنوان "انهيار" كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع موسيقى محمود صبري.

يذكر أن الفنان ساموزين قال: "تحمست واجتهدت كثيرا فى اختيار أغنيات المينى ألبوم "باب وخبط" وفى تحضيرها وتنفيذها، مع فريق العمل، رغبة منى فى إرضاء جميع الأذواق".

وأضاف ساموزين: “عودتى لجمهورى هذه المرة ستكون مختلفة، فقد قررت مع أعضاء فريق العمل القيام بوضع خطة فنية مبتكرة لمشروعاتى الفنية، وذلك بطرح مينى ألبوم يضم 4 أغنيات متنوعة فى الأجواء الصيفية الحالية، ومينى ألبوم آخر سيتم طرحه فى وقت لاحق، يتناسب مع الأجواء الشتوية”.

وتقول كلمات أغنية "سما صافية":



سما صافية زرقا.. والبحر موجه بيبتسم

فعيونها غارقة.. عالرملة سابت ضلها

والمية راسمة.. على شعرها الكيرلي الجمال

دي عليها بسمة.. واصفة المشاعر كلها

شاف قلبي أنا من على بعد .. في عينيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين على بعض.. والبحر أهو شاهد يسمعنا

شاف قلبي أنا من على بعد.. في عينيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين على بعض.. والبحر أهو شاهد يسمعنا

ومعايا قمرة ع الأرض واقفة قصادي أنا.. والنظرة منها فيها طعم من حكايات زمان

ده اللي يقابلها شاف السعادة لميت سنة..

شاف قلبي أنا من على بعد.. في عينيها حكاية هتجمعنا

اتنين لايقين على بعض.. والبحر أهو شاهد يسمعنا

شاف قلبي أنا من على بعد.