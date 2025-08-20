قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة هيوصل كام؟
مضرب جولف رمز للسلام .. زيلينسكي يهدي ترامب هدية نيابة عن جندي أوكراني فقد ساقه
مسؤولون إسرائيليون: حماس كثفت من جرأتها في الهجمات.. ومحاولة أسر الجنود زادت
بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر
حالة الطقس غدا.. جو حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 35
انفجار خط أنابيب الغاز في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة
سنحتاج مصر والأردن لتنفيذ مهمة.. ماكرون يكشف تفاصيل اتصاله بالرئيس السيسي والملك عبد الله
مفيدة شيحة: الانفصال والعيش في نفس المسكن بدون طلاق إهانة وخراب نفسي
ماكرون: الهجوم الإسرائيلي المزمع على غزة سيفجر الأوضاع في الشرق الأوسط
800 ألف جنيه و5000 دولار.. تفاصيل المسروقات من شقة أحمد شيبة
أناني أنت.. كارمن سليمان تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها
حاتم باشات: المقترح المصري القطري بشأن غزة طوق النجاة.. وتعنت الاحتلال يؤكد عدم رغبته في السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صالح الشيخ: جامعة القاهرة درة تاج الجامعات المصرية والعربية وعلماء مصر أثبتوا كفاءات عالمية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

اختتم معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة، فعاليات الفوج الثالث، برعاية د.محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف وحضور د.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمسرح التعليم المدمج بالجامعة القاهرة، بمحاضره ألقاها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق ومستشار جامعة القاهرة للحوكمة والتطوير المؤسسي، والاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان: "الإدارة الاستراتيجية والدولية المصرية".

واستعرض د.صالح الشيخ مع الشباب المشاركين بالمعسكر مفهوم الدولة وعناصرها من شعب وإقليم وحكومة من أبناء الشعب، مشيرا  إلى ان التعرف على تطور سكان مصر تم وفقا للتعدادات السكانية وتوزيعهم الجغرافي والنوعي والتركيب العمري والذي أوضح بجلاء شبابية الدولة المصرية. كما تم استعراض مساحة مصر ومقارنتها بالدول الأخرى وكذلك التنظيم المحلي للدولة من محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى ووحدات محلية قروية، وما يليها من توابع وكفور وعزب.

كذلك ناقش د. صالح الشيخ مع شباب الجامعة مقومات التميز للدول والتي تتمثل في الموارد المستثمرة، والمؤسسات القوية الراسخة، والقيادة الواعية ذات الرؤية، والنماذج الناجحة في كل مجال والتي تعطي دوما الأمل في المستقبل والرغبة في الحياة والكفاح، والشراكات والتشبيك الدولي سواء كان اقليميا او عالميا، كما تم توضيح هيكل مؤسسات الدولة في مصر سواء قطاعيا أو جغرافيا. 

وتحت عنوان،" مصر في أرقام" ناقش رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق ومستشار رئيس الجامعة لشئون الحوكمة،  مكانة مصر المتميزة في عديد المجالات من واقع التقارير الدولية حيث لمصر مكانة متقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية. وفي جودة الطرق والشمول المالي وغيرها. وكذلك مساهمة علماء مصر بجهود علمية ملموسة في خدمة الإنسانية، مؤكدا على أن المكانة التي تشغلها الجامعات المصرية، وفي مقدمتهم جامعة القاهرة، يؤكد امكانات الإنسان المصري.

واستعرض د.صالح الشيخ، بعض النماذج المصرية المتميزة، مثل الدكتور علي مصطفى مشرفة، والدكتور احمد زويل، والدكتور مصطفى السيد، وكذلك الدكتور بطرس غالي الذي قاد هيئة الأمم المتحدة في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وشهدت الجلسة حوارا مفتوحا تخلله الكثير من المناقشات والتفاعل الجاد الذي يعكس الطاقات الكامنة للشباب المصري وقدرته دوما على إحداث الفارق.

وقدم د.احمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب درع رعاية الشباب إلى د.صالح الشيخ تقديرا لمكانته، وحضر اللقاء ا. فرج عيد مدير عام رعاية الشباب بالجامعة والطالب باسم الجوهري رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ولفيف من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

جامعة القاهرة شئون التعليم والطلاب قادة المستقبل بجامعة القاهرة قادة المستقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

من المنازل إلى البطولات العالمية.. رحلة تطور الألعاب الإلكترونية

يونيفيل

يونيفيل: اكتشاف نفق بطول 50 مترا قرب منطقة القصير جنوب لبنان

غزة

بعد قبول حماس بمبادرة التهدئة.. الاحتلال الإسرائيلي أمام 3 خيارات مصيرية

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد