صالح الشيخ: جامعة القاهرة درة تاج الجامعات المصرية والعربية وعلماء مصر أثبتوا كفاءات عالمية

اختتم معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة، فعاليات الفوج الثالث، برعاية د.محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف وحضور د.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمسرح التعليم المدمج بالجامعة القاهرة، بمحاضره ألقاها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق ومستشار جامعة القاهرة للحوكمة والتطوير المؤسسي، والاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان: "الإدارة الاستراتيجية والدولية المصرية".

واستعرض د.صالح الشيخ مع الشباب المشاركين بالمعسكر مفهوم الدولة وعناصرها من شعب وإقليم وحكومة من أبناء الشعب، مشيرا إلى ان التعرف على تطور سكان مصر تم وفقا للتعدادات السكانية وتوزيعهم الجغرافي والنوعي والتركيب العمري والذي أوضح بجلاء شبابية الدولة المصرية. كما تم استعراض مساحة مصر ومقارنتها بالدول الأخرى وكذلك التنظيم المحلي للدولة من محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى ووحدات محلية قروية، وما يليها من توابع وكفور وعزب.

كذلك ناقش د. صالح الشيخ مع شباب الجامعة مقومات التميز للدول والتي تتمثل في الموارد المستثمرة، والمؤسسات القوية الراسخة، والقيادة الواعية ذات الرؤية، والنماذج الناجحة في كل مجال والتي تعطي دوما الأمل في المستقبل والرغبة في الحياة والكفاح، والشراكات والتشبيك الدولي سواء كان اقليميا او عالميا، كما تم توضيح هيكل مؤسسات الدولة في مصر سواء قطاعيا أو جغرافيا.



وتحت عنوان،" مصر في أرقام" ناقش رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق ومستشار رئيس الجامعة لشئون الحوكمة، مكانة مصر المتميزة في عديد المجالات من واقع التقارير الدولية حيث لمصر مكانة متقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية. وفي جودة الطرق والشمول المالي وغيرها. وكذلك مساهمة علماء مصر بجهود علمية ملموسة في خدمة الإنسانية، مؤكدا على أن المكانة التي تشغلها الجامعات المصرية، وفي مقدمتهم جامعة القاهرة، يؤكد امكانات الإنسان المصري.

واستعرض د.صالح الشيخ، بعض النماذج المصرية المتميزة، مثل الدكتور علي مصطفى مشرفة، والدكتور احمد زويل، والدكتور مصطفى السيد، وكذلك الدكتور بطرس غالي الذي قاد هيئة الأمم المتحدة في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وشهدت الجلسة حوارا مفتوحا تخلله الكثير من المناقشات والتفاعل الجاد الذي يعكس الطاقات الكامنة للشباب المصري وقدرته دوما على إحداث الفارق.

وقدم د.احمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب درع رعاية الشباب إلى د.صالح الشيخ تقديرا لمكانته، وحضر اللقاء ا. فرج عيد مدير عام رعاية الشباب بالجامعة والطالب باسم الجوهري رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ولفيف من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.