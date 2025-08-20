القومى للمرأة يطلق مرحلة جديدة من جلسات الدوار

أطلق المجلس القومي للمرأة المرحلة الجديدة من فعاليات برنامج الجلسات التوعوية “جلسات الدوار” الذى ينظمه المجلس فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ويهدف البرنامج إلى تصحيح المعتقدات والمفاهيم الخاصة بالقضية السكانية فى المجتمع ، عبر توعيه السيدات والأسرة بقضايا تنمية الأسرة مثل التوعية بالحقوق الإنجابية من منظور طبى ودينى.

جلسات الدوار

وأكدت ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية، أن المرحلة الجديدة من جلسات الدوار سوف تنطلق في جميع المحافظات بالتعاون مع مديريات الأوقاف وتدار الجلسات من خلال الأئمة والواعظات وتتضمن الجلسات فتح النقاش مع السيدات والأهالي بموضوعات القضية السكانية، والصحة الانجابية، وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.