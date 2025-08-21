عرض فيلم Frankenstein عبر منصة نتفليكس 7 نوفمبر

في خطوة طال انتظارها، يعود المخرج الحائز على الأوسكار جييرمو ديل تورو إلى عالم الرعب والخيال المظلم مع مشروعه الضخم Frankenstein، الذي تنتجه منصة نتفليكس بميزانية تقدر بـ 120 مليون دولار.

الفيلم يعد واحداً من أضخم إنتاجات المنصة في مجال الأدب الكلاسيكي المعاد إحياؤه، ويضم مجموعة من أبرز نجوم هوليوود منهم أوسكار آيزاك في دور دكتور فيكتور فرانكنشتاين، أندرو جارفيلد في دور المخلوق، ميا جوث، كريستوف والتز وغيرهم.

الفيلم يستند إلى رواية ماري شيلي الشهيرة، لكن بأسلوب بصري وفكري يحمل بصمة ديل تورو، الذي عرف بإبداعه في دمج الجمال المظلم مع التراجيديا الإنسانية. ووفق تصريحات المخرج، فإن العمل لن يقتصر على الرعب، بل سيغوص في أسئلة الهوية، الإنسانية، والوحدة.



من المقرر أن يُعرض فيلم Frankenstein عبر منصة Netflix بداية من 7 نوفمبر المقبل، مع ترقب طرحه في بعض المهرجانات الكبرى قبل إتاحته عالميًا في عدد محدود من السينمات بداية من 17 أكتوبر المقبل.