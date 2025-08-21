يسرا المسعودي: المرايا كانت السبب في اكتشاف موهبتي| فيديو

كشفت الفنانة يسرا المسعودي أسرارا لأول مرة حول دخولها لعالم للفن واكتشاف موهبتها التمثيل.

قالت الفنانة يسرا المسعودي في لقاء خاص لصدى البلد " المرايا كانت السبب في اكتشاف موهبتي كنت بحب أمثل قدام المراية من الطفولة و أعشق الفن والتمثيل.

وأضافت يسرا المسعودي"نفسي أجسد شخصية الفتاة الشعبية، بحب الحكايات والناس والقصص وقصص الحارة الشعبية.

وأكدت يسرا المسعودي، في لقاء مع "صدى البلد"، أن تجربة سفاح التجمع مختلفة، وتضم العديد من المفاجآت والمشاهد المليئة بالأكشن، واصفة إياها بأنها تجربة مشوقة جدًا ومتميزة.

وأضافت يسرا المسعودي أنها تجسد شخصية واحدة من ضحايا سفاح التجمع، مشيرة إلى أنها تجربة مختلفة، وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

واستطردت قائلة: "سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل، والكواليس كلها تعاون وإيجابية. وهذه تجربتي الرابعة مع أحمد السبكي الذي أعتبره الأب الروحي لي، كما أنني سعيدة جدًا بالتجربة مع المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب، فهو مبدع بحق".

ويُذكر أن فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وانتصار، وعدد كبير من النجوم. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.



