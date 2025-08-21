قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
سموتريتش يهدد بالاستقالة حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس
وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة
استبدال صليب بنجمة داوود .. سيّاح إسرائيليون يثيرون غضباً في ويلز
إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها
"الوزراء" يستعرض فرص نجاح تعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس 21 أغسطس 2025
محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم
هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
الطلب الإقليمي يعيد الزخم لقطاع الأسمنت ويشعل خطوط الإنتاج

منار عبد العظيم

يشهد قطاع الأسمنت في مصر مؤشرات إيجابية توحي بمرحلة جديدة من الانتعاش والنمو، مدفوعاً بعدة عوامل استراتيجية، أبرزها إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، إلى جانب خطط إصلاح وهيكلة الشركات المتعثرة. 

في هذا الإطار، كشف الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، عن مجموعة من التوقعات والتوجهات التي تضع القطاع على أعتاب تحول كبير.

تحفيز الصناعة عبر إعادة تشغيل خطوط الإنتاج

وأوضح سمير رؤوف أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة تمثل خطوة جوهرية لدعم القطاع، حيث تسهم في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية، وتحسين كفاءة التشغيل، خاصة في ظل زيادة الطلب على الأسمنت داخلياً وخارجياً. 

وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز أداء أسهم شركات الأسمنت المدرجة في البورصة، من خلال رفع التقييمات السوقية وتحسين نتائج الأعمال.

الأسواق الإقليمية تدفع نمو الصادرات

وأضاف رؤوف أن استقرار الأوضاع في ليبيا وبدء مشروعات الإعمار في السودان ساهما في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الأسمنت المصري، مع استمرار الطلب من دول أوروبا، وهو ما يضع مصر في موقع متميز كمصدر رئيسي للمنطقة. 

وذكر أن هذا التوسع التصديري يساعد في تحقيق تدفقات دولارية إضافية، ويُسهم في دعم ميزان المدفوعات.

توطين المواد الخام وتقليل الاعتماد على الدولار

من التوجهات المهمة التي أشار إليها رؤوف، هو إعادة تشغيل مصانع الحديد والصلب المتوقفة مثل "طره"، التي كانت توفر المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمنت. 

ولفت إلى أن إنتاج هذه الخامات محلياً يقلل الحاجة لاستيرادها بالدولار، ما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الربحية ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

هيكلة أصول الشركات تدعم البورصة وتفتح شهية الاستثمار

رؤوف شدد أيضاً على أن إعادة هيكلة أصول شركات الأسمنت، خاصة من خلال بيع الأراضي غير المستغلة، يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في أداء القطاع، من خلال تحرير أصول مجمدة وتحويلها إلى مصادر تمويل جديدة. 

وتابع: “كذلك، فإن جذب مستثمرين استراتيجيين أو إعادة طرح الشركات عبر البورصة سيساهم في رفع تقييمات الأسهم وتحقيق مكاسب كبيرة للمستثمرين”.

مرحلة تحول محوري.. والمستقبل واعد

واختتم الخبير الاقتصادي رؤيته بالتأكيد على أن قطاع الأسمنت يمر بـمرحلة تحول محورية تجمع بين عدة عناصر داعمة: زيادة الإنتاج المحلي، وارتفاع الطلب التصديري، وإصلاح أوضاع الشركات المتعثرة. 

ونوه إلى أن هذه العوامل تُشكّل فرصة استثمارية مغرية في الأجلين المتوسط والطويل، خاصة في ظل التوجهات الحكومية الجادة نحو دعم هذا القطاع الحيوي.

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

بدرية طلبة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ اسوان

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

لدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

أحمد طه: ملتزمون بمساندة المنشآت الصحية خلال رحلتها نحو الاعتماد وفقًا لمعايير “جهار”

هيئة الإسعاف

وظائف خالية بهيئة الإسعاف.. الشروط والتخصصات المطلوبة

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

