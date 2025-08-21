سر غضب حارس الأهلي.. مهيب عبدالهادي يكشف عن حديثه مع الشناوي في عزاء والده

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن غضب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال مهيب عبدالهادي، في تصريحات لبرنامج “اللعيب”، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر": "تواجدت بالأمس في عزاء والد محمد الشناوي، والتقيت به في العزاء".

وأضاف: "رغم حزن الشناوي، لوفاة والده اتكلمنا في بعض الأمور للتخفيف عنه"، مضيفًا: "الشناوي، مستاء جدًا من الحملة اللي معمولة عليه في الفترة الأخيرة".

وتابع: "الشناوي، عارف إن في حملة عليه وعارف مين وراها، وهو معندوش مشكلة يقعد احتياطي أو يلعب حسب رغبة المدير الفني".

وأتم: “محمد الشناوي، عايز يركز الفترة المقبلة من أجل المشاركة مع الأهلي ومنتخب مصر بصفة أساسية”.