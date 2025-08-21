قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حضن وقبلة على السجادة الحمراء .. من هي أليسيا روسو بطلة مشهد محمد صلاح؟
نتنياهو: صادقت على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حـماس
الوزير: تشغيل جزئي لمصنع 7 لـ الحديد والصلب قريبا
الشوا: قطاع غزة يعيش أسوأ كارثة إنسانية في ظل القصف والنزوح الجماعي
وزير النقل : نعمل على تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية
محمد رمضان يكشف سبب إلغاء حفله فى سوريا | ويعلن عن مفاجأة لـ أنغام
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أصحاب السناتر وراء انتشارها.. التعليم تنفي 5 شائعات متداولة عن البكالوريا المصرية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا نفت خلاله 5 شائعات متداولة بشأن البكالوريا المصرية

حيث كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان وزارة التربية والتعليم ، عن عدم صحة عدد من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نظام شهادة البكالوريا المصرية وهي كالتالي:

  • شائعة حول تخصيص مدارس لنظام البكالوريا المصرية ومدارس لشهادة الثانوية العامة وهو أمر غير صحيح مطلقا وغير قانوني ولا توجد أي قرارات أو توجهات من الوزارة بهذا الشأن.
  • تداول شائعة حول إجبار الطلاب على اختيار نظام بعينه في المرحلة الثانوية، وهو أمر عاري تماما عن الصحة، حيث أكدت الوزارة مرارا أن القانون يكفل للطالب حق الاختيار بين نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة وينحصر دور المدرسة في التوعية وتوضيح تفاصيل كل نظام على أن يختار الطالب النظام المناسب له.
  •  تداول شائعة حول مناهج نظام شهادة البكالوريا المصرية على أنها ستكون مناهج صعبة ومعقدة، وفي هذا الإطار نوضح أن المواد الدراسية للصف الأول الثانوي تعد هي نفس المواد الدراسية في النظامين (البكالوريا المصرية والثانوية العامة)، أما فيما يتعلق بالصفين الثاني والثالث الثانوي فتعد نفس المناهج التي تخضع لإطار عام ثابت عدا بعض الاختلافات البسيطة في مواد المستوى الرفيع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية والتي لا تتجاوز نسبتها ٢٠٪؜.
  •  تداول شائعة حول عدم إتاحة عدد كبير من الكليات للطلاب خريجي نظام شهادة البكالوريا المصرية، وفي هذا الإطار أوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة التفاصيل الخاصة بكليات المسارات المختلفة لنظام شهادة البكالوريا المصرية وكليات الشعب الثلاثة لنظام شهادة الثانوية العامة وتم نشرها بالتفصيل، وأكدت الوزارة على أن قواعد القبول في الجامعات واحدة في النظامين.
  •  تداول شائعة حول عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن شهادة البكالوريا المصرية معترف بها دوليا مثل شهادة الثانوية العامة تماما وليس هناك اختلاف بينها وبين الثانوية العامة لأنهما شهادتان معتمدتان من الدولة المصرية، كما توضح الوزارة أنه عقب اعتماد قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم أصبح لكل من شهادة البكالوريا المصرية وشهادة الثانوية العامة نفس الحكم في الاعتراف الدولي.


وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك حملات مضللة يقودها أصحاب مراكز الدروس الخصوصية وبعض المعلمين غير التابعين لمنظومة التربية والتعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تخويف الطلاب وأولياء الأمور من نظام شهادة البكالوريا المصرية، وذلك نظرا لتخوف مطلقي هذه الحملات من تراجع ظاهرة الدروس الخصوصية في ظل تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية.

وناشد المتحدث الرسمي أولياء الأمور والطلاب الإستناد للمصادر الرسمية فقط في تلقي المعلومات، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق الشفافية المطلقة في توضيح كافة المعلومات والبيانات حرصا على الطلاب وأولياء الأمر.

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني البكالوريا نظام شهادة البكالوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف

ترشيحاتنا

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري 21 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 21 أغسطس 2025

نهضة العذراء مريم

نهضة السيدة العذراء بكنيستها ورسامة شمامسة بوادي النطرون

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: القبطان ولاء حافظ صدر الأمل وروح التحدى لكل مصرى

بالصور

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

القلق
القلق
القلق

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

فيديو

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد