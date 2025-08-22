الكاتبة ريم بسيوني: الإمام أبو حامد الغزالي أتقن التفكير العقلي المنظم

أكدت الكاتبة ريم بسيوني، الروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، أن الأمام أبو حامد الغزالي أتقن التفكير العقلي المنظم، مشيرا إلى أنه في كتباته كان يؤكد أن حب الله سبحانه وتعالى هو الغاية القصوى، وتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن النواهي.

وقالت بسيوني، خلال لقاء لها لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن الحب بالنسبة لأبو حامد الغزالي يؤكد على أن الحب لا يأتي نتيجة شروط، مؤكدة أن الغزالي أكد أن الجمال هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على الأرض.

وتابعت الروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، أن الغزالي عُرف كمجدد لأنه قدّم تصوفًا عقليًا مختلفًا، إذ لم يكتفِ بالحديث عن محبة الله من زاوية قلبية فقط، بل قدّم أسبابًا عقلية مقنعة تجعل الإنسان يدرك لماذا يحب الله، معتبرة أن المحبة الإلهية هي الغاية القصوى من كل المقامات الروحية.



