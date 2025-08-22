خالد الغندور: هل يستطيع ألفينا تعويض رحيل زيزو؟

علق الإعلامي خالد الغندور، على أداء الفينا لاعب الزمالك الجديد وتعويضه رحيل زيزو.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "بتوع الكورة هل ألفينا ممكن يعوض رحيل زيزو وهو بيلعب في نفس المكان".



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتصارًا ثمينًا بنتيجة 2-1 على حساب مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



جاءت ثنائية الزمالك عن طريق خوان ألفينا وشيكو بانزا، فيما سجل هدف مودرن سبورت الوحيد مدافع الزمالك محمود حمدي الونش بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمّد رصيد مودرن سبورت عند 4 نقاط في المركز التاسع.