آدم كاييد: لم أتوقع هذا الحب من جماهير الزمالك

أعرب الفلسطيني آدم كاييد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس على استاد هيئة قناة السويس، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



وقال كاييد في تصريحات عقب المباراة: «الحمد لله على الفوز.. المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق في ظل قوة المنافس، لكن تسجيل خوان ألفينا مبكرًا ساعدنا كثيرًا في بداية اللقاء».

وأضاف: «بين الشوطين طالبنا المدير الفني ببذل جهد أكبر لحسم النتيجة، والحقيقة أنني لم أتوقع هذا الكم الكبير من الحب والدعم من جماهير الزمالك سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو أمر يسعدني ويدفعني لتقديم المزيد».

مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت بالدوري ألفينا وبانزا .. الزمالك يفوز على مودرن سبورت 2-1 بالدوري بالخطأ في مرماه.. الونش يسجل الهدف الأول لمودرن سبورت في مرمى الزمالك شيكو بانزا يسجل الهدف الثاني للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري



وعن زميله الفلسطيني عدي الدباغ، قال كاييد: «وجوده معنا يمثل إضافة قوية للزمالك، وهو لاعب مميز».



واختتم حديثه قائلًا: «أنا سعيد باللعب في أكثر من مركز مع الفريق، وأعمل على التأقلم سريعًا مع متطلبات الجهاز الفني، وأتمنى أن أسعد جماهير الزمالك دائمًا».