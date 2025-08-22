هدلعكم.. محمد رمضان يشكر جمهوره في بيروت على الاستقبال الأسطوري

وجه الفنان محمد رمضان رسالة شكر وتقدير لجمهوره في بيروت، بعد الاستقبال الحافل الذي حظي به فور وصوله إلى لبنان استعدادًا لإحياء حفله الغنائي هناك يوم السبت المقبل.



ونشر رمضان عبر حسابه على "إنستجرام" مقطع فيديو ظهر خلاله وسط حشود كبيرة من محبيه الذين حملوه على الأعناق، معلقًا: "لبنان بلد الجمال والفن والترحاب.. زي ما فرحتوني اليوم باستقبالكم الخاص، أنا كمان هدلعكم يوم السبت في فورم دي بيروت.. ثقة في الله أقوى حفلة في العالم العربي".



واستقبل الجمهور اللبناني الفنان محمد رمضان استقبالا مليء بالحب والبهجة لحظة وصوله لأحد الفنادق استعدادا لحفله الذى من المقرر إقامته يوم السبت المقبل مع الفنانة هيفاء وهبي.

وعبر جمهور محمد رمضان عن سعادتهم البالغة بوجوده وحملوه على الأكتاف تعبيرًا عن سعادتهم بوصوله الى بيروت.

ومن المقرر ان يقام حفل محمد رمضان وهيفاء وهبي يوم السبت المقبل ويقدم الثنائي باقة من اغانيهما المميزة.