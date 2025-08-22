قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. لا تفوت فرصة الأوقات المباركة
إكرامي يرد على تصريحات أحمد شوبير
لا أحد فوق القانون.. تفاصيل تفتيش منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون
فاروق فلوكس لـ صدى البلد: أتمنى أحمد حلمي يجسد سيرتي الذاتية.. خاص
مقتـ.ـل طفل كرداسة.. الأب رهن صغيره وعشيقته لتاجر مخدرات مقابل جرعة آيس
تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية
شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025
أبو شامة: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين
رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر
اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا
أشعل غضبا على مواقع التواصل.. شاب يضرب آخر من ذوي الهمم أثناء تواجده بالشارع في المنوفية
خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة لجوء لله وطلب الخيرة منه سبحانه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم التعهد بسحق العصابات.. طلبات اللجوء تصل لأعلى مستوياتها في بريطانيا

اللجوء
اللجوء
البهى عمرو

نشرت القاهرة الإخبارية تقريرًا يوضح أن طلبات اللجوء في بريطانيا سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا.


وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها وزارة الداخلية، في أول عام لحزب العمال بقيادة كير ستارمر في الحكومة، على الرغم من تعهد رئيس الوزراء البريطاني بسحق العصابات التي تعمل على جلب المهاجرين.

وتشهد أوروبا تدفقًا هائلًا من المهاجرين، الذين يعبرون البر الرئيسي الأوروبي سنويًا ويحاولون الوصول إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة قادمين من شواطئ شمال فرنسا عبر بحر المانش، وهو ما دفع الحكومات البريطانية المتعاقبة لمحاولة التصدي لهذا الأمر عبر تدابير مختلفة.

الرقم القياسي


كان أشهر تلك التحركات قانون رواندا، إلا أنه تسبب في جدل كبير، ومع تولي حكومة ستارمر السلطة، وضع خطة جديدة، ركّزت أهدافها على شن حرب على العصابات المسؤولة عن جلب طالبي اللجوء، وكسر قبضتهم على هذه التجارة، وفرض عقوبات وإغلاق شركات التوظيف بجانب الاحتجاز والترحيل.

وأظهرت البيانات الجديدة، بحسب صحيفة ديلي ميل، أن بريطانيا سجَّلت رقمًا قياسيًا بلغ 111 ألف طلب لجوء في العام الأول منذ وصول حزب العمال إلى السلطة، وهو رقم يحطم الرقم القياسي السابق بنحو 8 آلاف طلب حتى يونيو، بزيادة قدرها 14% عن الأشهر الاثني عشر السابقة.

طرق التسلل


وفي تطور كبير آخر، تجاوز عدد الرعايا الأجانب الذين مددوا تأشيراتهم للبقاء في بريطانيا المليون شخص للمرة الأولى، كما تبين وجود ارتفاع بنسبة 28% في عدد تمديدات التأشيرات بزيادة قدرها نحو 230 ألف تأشيرة في عام واحد.

وكشفت الأرقام عن أن واحدًا من كل أربعة من إجمالي طلبات اللجوء البالغة 43600 قدمها مهاجرون على متن قوارب صغيرة، أما البقية فتوجهوا سرًا، مثل التسلل داخل شاحنة، وهو ما يمثل 11% من المطالبات، أو وصلوا بصورة قانونية مثل الحصول على تأشيرة ثم ادعوا أنهم لاجئون.

أكبر جنسية


وكانت الجنسيات الخمس الأولى لطالبي اللجوء بشكل عام هي الباكستانية والأفغانية والإيرانية والإريترية والبنجلاديشية، ووفقًا للصحيفة، أصبح الإريتريون يهيمنون على طريق القناة، وشكلوا أكبر جنسية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بواقع 3543 مهاجرًا، يليهم الأفغان بواقع 2318 مهاجرًا.

ومنذ الانتخابات الماضية، وصل أكثر من 51 ألف قارب صغير، ليسجل زيادة بنسبة 40% في الأعداد حتى الآن هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفي المقابل سجلت البيانات انخفاضًا في عدد المهاجرين الذين يتم ترحيلهم، حيث تم إبعاد 2330 من القناة، مقارنة بـ2516 في العام السابق، بانخفاض 7%.

بريطانيا القاهرة الإخبارية المهاجرين رئيس الوزراء البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

المنتدى الاستراتيجي للفكر: زيارة الرئيس السيسي للسعودية الحدث الأبرز للتحركات الإقليمية

اللجوء

رغم التعهد بسحق العصابات.. طلبات اللجوء تصل لأعلى مستوياتها في بريطانيا

الدكتور علي البهنسي

استشاري: الروتين الصحي والأنشطة الفكرية يحميان الأطفال من القلق الدراسي

بالصور

صور جديدة من حفل زياد برجي بالساحل الشمالي

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد
فورد
فورد

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

رفقة زوجها.. ريم سامي تشارك جمهورها أحدث ظهور بإطلالة جذابة

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد