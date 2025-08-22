رغم التعهد بسحق العصابات.. طلبات اللجوء تصل لأعلى مستوياتها في بريطانيا

نشرت القاهرة الإخبارية تقريرًا يوضح أن طلبات اللجوء في بريطانيا سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا.



وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها وزارة الداخلية، في أول عام لحزب العمال بقيادة كير ستارمر في الحكومة، على الرغم من تعهد رئيس الوزراء البريطاني بسحق العصابات التي تعمل على جلب المهاجرين.

وتشهد أوروبا تدفقًا هائلًا من المهاجرين، الذين يعبرون البر الرئيسي الأوروبي سنويًا ويحاولون الوصول إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة قادمين من شواطئ شمال فرنسا عبر بحر المانش، وهو ما دفع الحكومات البريطانية المتعاقبة لمحاولة التصدي لهذا الأمر عبر تدابير مختلفة.

الرقم القياسي



كان أشهر تلك التحركات قانون رواندا، إلا أنه تسبب في جدل كبير، ومع تولي حكومة ستارمر السلطة، وضع خطة جديدة، ركّزت أهدافها على شن حرب على العصابات المسؤولة عن جلب طالبي اللجوء، وكسر قبضتهم على هذه التجارة، وفرض عقوبات وإغلاق شركات التوظيف بجانب الاحتجاز والترحيل.

وأظهرت البيانات الجديدة، بحسب صحيفة ديلي ميل، أن بريطانيا سجَّلت رقمًا قياسيًا بلغ 111 ألف طلب لجوء في العام الأول منذ وصول حزب العمال إلى السلطة، وهو رقم يحطم الرقم القياسي السابق بنحو 8 آلاف طلب حتى يونيو، بزيادة قدرها 14% عن الأشهر الاثني عشر السابقة.

طرق التسلل



وفي تطور كبير آخر، تجاوز عدد الرعايا الأجانب الذين مددوا تأشيراتهم للبقاء في بريطانيا المليون شخص للمرة الأولى، كما تبين وجود ارتفاع بنسبة 28% في عدد تمديدات التأشيرات بزيادة قدرها نحو 230 ألف تأشيرة في عام واحد.

وكشفت الأرقام عن أن واحدًا من كل أربعة من إجمالي طلبات اللجوء البالغة 43600 قدمها مهاجرون على متن قوارب صغيرة، أما البقية فتوجهوا سرًا، مثل التسلل داخل شاحنة، وهو ما يمثل 11% من المطالبات، أو وصلوا بصورة قانونية مثل الحصول على تأشيرة ثم ادعوا أنهم لاجئون.

أكبر جنسية



وكانت الجنسيات الخمس الأولى لطالبي اللجوء بشكل عام هي الباكستانية والأفغانية والإيرانية والإريترية والبنجلاديشية، ووفقًا للصحيفة، أصبح الإريتريون يهيمنون على طريق القناة، وشكلوا أكبر جنسية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بواقع 3543 مهاجرًا، يليهم الأفغان بواقع 2318 مهاجرًا.

ومنذ الانتخابات الماضية، وصل أكثر من 51 ألف قارب صغير، ليسجل زيادة بنسبة 40% في الأعداد حتى الآن هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفي المقابل سجلت البيانات انخفاضًا في عدد المهاجرين الذين يتم ترحيلهم، حيث تم إبعاد 2330 من القناة، مقارنة بـ2516 في العام السابق، بانخفاض 7%.