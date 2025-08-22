قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط 1954 مخالفة متنوعة في حملة مرورية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الحملات المرورية في طرق وشوارع المحافظة، بقيادة اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور.

 يأتي ذلك في إطار تفعيل قانون المرور وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ.

أسفرت الحملات عن ضبط 1954 مخالفة مرورية متنوعة في نطاق مراكز كفر الشيخ، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، دسوق. وشملت المخالفات ضبط 8 مركبات بدون لوحات معدنية، 48 مخالفة دراجة نارية.

كما ضبطت الحملة 24 مخالفة سير بدون تراخيص (منها 15 بدون رخص قيادة و9 بدون رخص تسيير)، و110 مخالفات انتظار خاطئ، و24 مخالفة عدم تشميع الحمولة، و16 مخالفة حمولة زائدة.

كفر الشيخ المرور إدارة المرور أمن كفر الشيخ حملة مرورية

