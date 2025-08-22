نوتنجهام فورست يضم نجم يوفنتوس رسميا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مجدي سلامة

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي تعاقده مع لاعب خط الوسط البرازيلي دوجلاس لويز من يوفنتوس على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 3 ملايين يورو، مع بند شراء إجباري بعد دفع 25 مليون يورو.

أمضى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية مع البرازيل في طوكيو، موسمًا واحدًا في يوفنتوس بعد مغادرته أستون فيلا مقابل حوالي 50 مليون يورو بعقد لمدة خمس سنوات.

ومع ذلك، شارك في 27 مباراة فقط مع نادي تورينو.

وقال دوجلاس لويز في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، إنه نادٍ كبير، وقررت المجيء إلى هنا لأنني أستطيع أن أرى طموح النادي".

بعد أن بدأ مسيرته مع فاسكو دا جاما البرازيلي، انتقل دوجلاس لويز إلى مانشستر سيتي في عام 2017 لكنه لم يلعب معهم، وتمت إعارته إلى جيرونا لمدة موسمين قبل الانضمام إلى فيلا في عام 2019.

يحل فورست، الذي احتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ضيفًا على كريستال بالاس يوم الأحد.

