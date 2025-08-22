موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام فاركو والقناة الناقلة

أغلق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا صفحة مواجهة مودرن سبورت، التي أقيمت مساء أمس الخميس على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، وذلك من أجل التركيز على المباراة المقبلة أمام فاركو.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

يخوض الزمالك مواجهة جديدة في إطار الجولة الرابعة من المسابقة، حين يلتقي مع فريق فاركو في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين الساعيين لتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس المواجهة بين الزمالك وفاركو، مع تخصيص استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء الفني قبل وبعد المباراة.

الصفقات الجديدة تشعل أجواء اللقاء

وستشهد المباراة ظهور عدد من الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريقان خلال سوق الانتقالات الصيفية.

فقد أبرم الزمالك 10 تعاقدات مؤخرًا لتدعيم صفوفه، شملت: مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا.

وعلى الجانب الآخر، تعاقد فاركو رسميًا مع مجموعة من اللاعبين أبرزهم يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي، مصطفى طارق من البنك الأهلي، أحمد رفاعي من الزمالك، إسلام المزين، أحمد دعدور، كريم الطيب، حسين حسني، والأنجولي تيو فرنانديز، بينما رحل عن صفوفه الثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف لينضما إلى الزمالك.

المواجهة المقبلة إذن ستكون مثيرة في ظل رغبة كلا الفريقين في الاستفادة من عناصرهما الجديدة وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهما في مشوار الدوري هذا الموسم.