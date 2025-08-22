قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 22-8-2025
ما حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور؟.. الإفتاء تجيب
الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح
تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات
فوزي: الدولة والحكومة راعوا التوازن بين أطراف الإيجار القديم وعدم الانحياز لأحد
اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية
سوهاج .. تشييع جثـ.ـمان أب ونجليه ضحايا انهيار عقار مأساوي في طهطا
برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك للتدريس الدولي والعمل في مجالات متعددة
السعودية: مجاعة غزة وصمة عار على الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي
تفاصيل قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
لو تركت الصلاة هتتسجن عامين.. قرارات جديدة تثير الجدل في دولة إسلامية
القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك للتدريس الدولي والعمل في مجالات متعددة

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان، تفاصيل برنامج معلم اللغة الفرنسية للمدارس الدولية واللغات، والذي يُعد من البرامج التعليمية المتميزة التي تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وفقًا لأحدث الأساليب التربوية.

يهدف البرنامج إلى إعداد معلم محترف يتقن المهارات اللغوية والتقنيات الحديثة في تدريس اللغة الفرنسية، ويتميز بفهم عميق للثقافات والحضارات المختلفة، مما يؤهله لتقديم تجربة تعليمية متميزة تراعي طبيعة المجتمع والمرحلة العمرية للطلاب، وتواكب المستجدات التعليمية العالمية.

يُدرس البرنامج بنظام الساعات المعتمدة على مدار 4 مستويات دراسية (8 فصول دراسية)، ويقبل الطلاب من الشعبتين الأدبية والعلمية وفقًا لمجموع القبول بكلية التربية جامعة حلوان، بالإضافة إلى المعايير والشروط الداخلية للكلية. كما يرحب البرنامج بالطلاب الوافدين من مختلف الدول طبقًا للوائح المجلس الأعلى للجامعات.

ويفتح البرنامج أمام خريجيه آفاقًا واسعة للعمل، منها:تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الدولية واللغات، المراكز البحثية والتربوية المتخصصة، الترجمة من وإلى اللغة الفرنسية.
مجالات السياحة والإرشاد، تقديم الاستشارات التربوية والمهنية.

كما يتيح البرنامج تدريبًا ميدانيًا فعليًا خلال الدراسة داخل المدارس الدولية، بالإضافة إلى شراكات وتعاون مع مؤسسات مرموقة مثل المعهد الفرنسي بالقاهرة، ما يمنح الخريجين ميزة تنافسية قوية.

ويُعد هذا البرنامج من البرامج النادرة على مستوى كليات التربية بالجامعات المصرية، مما يعزز من ريادة كلية التربية جامعة حلوان ويُبرز تميز خريجيها في سوق العمل المحلي والدولي.

برنامج معلم اللغة الفرنسية كلية التربية بجامعة حلوان جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

ترشيحاتنا

محافظ البحيرة

تعرف على جدول زيارات المكتبة المتنقلة بالبحيرة

محافظ البحيرة

البحيرة .. تركيب وتشغيل 324 عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية

محافظ البحيرة

البحيرة: توقيع الكشف الطبي على297 مواطنا وتقديم خدمات بيطرية وتوعوية متكاملة

بالصور

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم

صور جديدة من حفل زياد برجي بالساحل الشمالي

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد
فورد
فورد

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد