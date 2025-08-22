دخلنا في غربة الإسلام.. أحمد كريمة يعلق على تصوير الزوج لزوجته بالمنزل

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن تصوير الزوج لزوجته في المنزل “حرام شرعا”، موضحًا أننا دخلنا في غربة الإسلام، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا للغرباء، ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الشخص الذي يقوم بتصوير أهل بيته صورا خارجة، أو الشخص الذي يقوم بترويج تلك الفيديوهات أو الصور؛ فهو شخص “ديُّوس”.

ولفت إلى أن القرآن الكريم تحدث عن هؤلاء في سورة النور، وقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ".

وأشار إلى أن البث المباشر يسهم في نشر الفاحشة، ولذلك من يقوم بالترويج يحاسب بنفس من فعل الفاحشة، ولذلك على الجميع الحذر.

عقوبة الحبس لتارك الصلاة دون عذر شرعي

انتشر على نطاق واسع خبر مثير للجدل من إحدى الدول الإسلامية المتقدمة، وهو فرض ماليزيا عقوبة الحبس لمدة عامين على أي رجل يتخلف عن أداء صلاة الجمعة دون عذر شرعي.

القرار، الذي أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الإسلامية والدينية، أعاد إلى السطح النقاش القديم المتجدد: هل يجوز شرعًا فرض عقوبات دنيوية على العبادات؟.

في الوقت الذي أبدى فيه البعض ترحيبهم بالقرار باعتباره وسيلة لضبط السلوك الديني في المجتمع، خرج عدد من العلماء والدعاة ليؤكدوا أن الدين لا يُفرض بالقوة، وإنما يُغرس في القلوب بالمحبة والوعي.



الرأي الشرعي.. الدين بالترغيب لا بالترهيب

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على هذا القرار، مؤكدًا أن فرض عقوبة دنيوية على تارك الصلاة لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة، ولا حتى في إجماع العلماء عبر القرون.

وقال الدكتور كريمة، إن الأصل في التعامل مع العبادات هو التوجيه والتوعية، لا التخويف أو الإكراه، مشيرًا إلى أن فرض العقوبات على مثل هذه الأمور قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويخلق نفورًا من الدين بدلًا من التقرب إليه.

وأضاف:"بدلًا من أن نفرض قوانين وعقوبات، علينا أن نُعلي من شأن التربية الدينية الصحيحة، ونغرس في النفوس محبة الصلاة، وندرك أن العلاقة بين العبد وربه لا تُبنى على التهديد بالعقاب، بل على الإخلاص والطاعة الصادقة".