توك شو

أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام وكسب خبيث

التيك توك
التيك توك

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الكسب الخبيث، وأمرنا بالطيب من الكسب، وأن كل ما يؤدي للحرام فهو حرام، ولذلك نؤكد أن أموال التيك توك والسوشيال ميديا حرام.

وأضاف  أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره في برنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذا الأشياء كارثة، وتتسبب في التدمير الأخلاقي والسلوكي بالمجتمع، وعلى الجميع الحذر منها للحفاظ على أولادنا.

ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص الذي يطلقون على أنفسهم مشايخ يحصلون على أموال كثيرة من وراء هذه المنصات التي لا نعلم مصدر الأموال الخاص بها يأتي من أين.

وأشار إلى أن الأموال التي تأني لمن يسمون المشايخ وهم ليسوا من الأزهر تفوق المقبول والمعقول، ويكونون ثروات هائلة، ويدخلون في تجارات رهيبة.

وتابع:" أقسم بالله  على الهواء  أنه يعرف واحد من أتباع هؤلاء يمتلك 70 تاكسي يعملون بشوارع القاهرة، ويمتلك أراضي يقوم ببناء وحدات سكنيةعليها".

الاعتداء على القيم الأسرية عبر الإنترنت


يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة من 5,000 إلى 10,000 جنيه، أو بإحداهما، كل من نشر أو وزع أو عرض محتوى منافٍ للآداب العامة.

المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعاقب بالحبس من 6 أشهر، وغرامة تبدأ من 50,000 حتى 100,000 جنيه، لكل من ينشر محتوى ينتهك القيم الأسرية أو الخصوصية عبر الإنترنت.

غسل الأموال
المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أن السجن حتى 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، مع مصادرة المضبوطات.

التحريض على الفسق والفجور عبر الإعلام أو الإنترنت
إذا تم ارتكاب تلك الجرائم عبر وسيلة نشر أو بث، يتحمل الناشر أو مدير الحساب المسؤولية الكاملة كفاعل أصلي.

أحمد كريمة الدكتور أحمد كريمة جامعة الأزهر الأزهر الشريف الأزهر التيك توك

