الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كرستيانو رونالدو يقود النصر أمام أهلي جدة في نهائي كأس السوبر السعودي

كرستيانو
كرستيانو
يمنى عبد الظاهر

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي النصر، عن التشكيل الرسمي الذي يواجه نظيره الأهلي، في نهائي كأس السوبر السعودي.

تشكيل النصر ضد الأهلي 

• حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: أيمن يحيى، إينيجو مارتينيز، محمد سيماكان، نواف بوشل.

خط الوسط: علي الحسن، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري، كينجسيلي كومان.

• خط الهجوم: ويسلي، كريستيانو رونالدو.

ويلتقي النصر أمام أهلي جدة، في مواجهة شرسة اليوم السبت، بنهائي كأس السوبر السعودي 2025 والذي سيقام في هونج كونج.

ويشارك فريق الاهلي في كأس السوبر بدلا من الهلال، الذي اعتذر عن عدم المشاركة بسبب ضيق الوقت وحاجة لاعبيه لراحة أكبر بعد المشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

غيابات النصر والأهلي في لقاء اليوم 

وتأكد غياب رباعي النصر عن مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، حيث يغيب ساديو ماني بسبب الإيقاف، وسامي النجعي نتيجة الإصابة، بينما لن يشارك إيمريك لابورت وأوتافيو مينيرو بسبب قرارات فنية للمدرب البرتغالي جيسوس، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الفريق.

البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني بنادي النصر الأهلي نهائي كأس السوبر السعودي كرستيانو رونالدو

