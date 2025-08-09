النصر السعودي يقترب من حسم صفقة جناح بايرن ميونخ بـ30 مليون يورو

رفع نادي النصر السعودي عرضه المالي للتعاقد مع الفرنسي كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونخ، إلى 30 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يطلبه النادي البافاري، من أجل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان بايرن ميونخ قد رفض عرضًا سابقًا من النصر بقيمة 22 مليون يورو، قبل أن يكشف الصحفي الألماني فلوريان بلاتنبرج، عبر "سكاي سبورتس ألمانيا"، عن استعداد النادي السعودي لتقديم عرضه الجديد بالقيمة المطلوبة.

وفي حال موافقة إدارة بايرن، سينضم كومان، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى صفوف النصر بعقد يمتد حتى عام 2028، ليشكل إضافة هجومية قوية بجوار النجوم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأوتافيو.