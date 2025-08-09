قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجود
مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض
شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
وكالة الأنباء السورية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
يسرائيل هيوم تكشف تفاصيل جديدة عن العمليات الاستخبارية الإسرائيلية في إيران
من عمرو دياب الى أحمد عبد العزيز.. نجوم تعدوا على معجبيهم فى مواقف محرجة
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
رياضة

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة جناح بايرن ميونخ بـ30 مليون يورو

كومان
كومان
إسلام مقلد

رفع نادي النصر السعودي عرضه المالي للتعاقد مع الفرنسي كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونخ، إلى 30 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يطلبه النادي البافاري، من أجل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان بايرن ميونخ قد رفض عرضًا سابقًا من النصر بقيمة 22 مليون يورو، قبل أن يكشف الصحفي الألماني فلوريان بلاتنبرج، عبر "سكاي سبورتس ألمانيا"، عن استعداد النادي السعودي لتقديم عرضه الجديد بالقيمة المطلوبة.

وفي حال موافقة إدارة بايرن، سينضم كومان، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى صفوف النصر بعقد يمتد حتى عام 2028، ليشكل إضافة هجومية قوية بجوار النجوم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأوتافيو.

نادي النصر السعودي النصر السعودي كينجسلي كومان كومان

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

الاعلى للاعلام

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تناقش "أساسيات التحليل التلفزيوني"

التأمين

ننشر حركة تنقلات مديري فروع التأمين الصحي

مخالفات

أسهل طريقة لدفع مخالفات المرور 2025

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

ببطارية صينية.. أرخص سيارة كهربائية أمريكية من جنرال موتورز

دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال المالي ضد إيلون ماسك بسبب "روبوتاكسي"

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

