قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة مرموِش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات
النقل تكشف صورًا جديدة لأعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
مصدر بالزمالك يكشف حقيقة مصير سيف الجزيري مع يانيك فيريرا
الأونروا: أرقام الأمم المتحدة تعكس تدهورًا خطيرًا في مستويات الأمن الغذائي
وظائف خالية بالسعودية قدم الآن
تفاصيل المران الأساسي للأهلي استعداداً للمحلة بالدوري
ترقب في الأهلي بسبب اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة وإجتماع عاجل الأربعاء .. تفاصيل
هنادي مهنا: داليدا لا تشبهني ولم أقدم شخصيتها .. خاص
سعر الذهب يرتفع مع تلميح باول بخفض الفائدة في سبتمبر
مصر تثمن تصريحات جوتيريش: المجاعة في قطاع غزة كارثة من صنع الإنسان وفشل للبشرية
مصر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل بحزم ضد تمادي إسرائيل في غزة والضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رينو أوسترال… تكنولوجيا متطورة وفرصة تمويل استثنائية .. تفاصيل

رينو الجديدة
رينو الجديدة
أحمد عبد القوى

تواصل الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، تقديم سياراتها المتطورة التي تعكس قوة التصميم الأوروبي والأداء العملي. 

وتُعد رينو أوسترال واحدة من أبرز سيارات SUV في فئتها، وتأتي الآن مع عرض تمويلي مميز بالتعاون مع شركة ألكان للتمويل، يتيح للعملاء امتلاك السيارة بدفع 50% مقدم فقط، وقسط شهري يبدأ من 19,000 جنيه مصري.
وأكدت الشركة أن هذا العرض ساري لفترة محدودة، ويمنح الراغبين في اقتناء سيارة تجمع بين الحداثة والراحة فرصة لا تتكرر.

تصميم فرنسي راقٍ وتقنيات ذكية


تأتي رينو أوسترال بتصميم أوروبي عصري يعبّر عن هوية رينو الجديدة، مع واجهة أمامية هجومية، مصابيح LED أنيقة، وخطوط ديناميكية تضيف لمسة رياضية على السيارة.
من الداخل، توفر أوسترال تجربة قيادة غنية، مع شاشة لمس بقياس 12 بوصة، نظام OpenR link المتطور المدعوم ب Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى خامات فاخرة ترفع من مستوى الراحة داخل المقصورة.

أداء قوي واقتصادي


تعتمد أوسترال على محرك تيربو 1.3 لتر بقوة 150 حصانًا عالي الكفاءة يوفر مزيجًا مثاليًا بين القوة والاستهلاك الاقتصادي للوقود، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للقيادة داخل المدينة وعلى الطرق السريعة. وتتميز السيارة بنظام تعليق متطور يضمن راحة قصوى وثبات عالي أثناء القيادة.

أنظمة أمان متكاملة


حرصت رينو على تزويد أوسترال بأحدث أنظمة الأمان، وتشمل:
• 6 وسائد هوائية
• نظام الثبات الإلكتروني (ESP)
• نظام منع انغلاق المكابح (ABS)
• مساعد صعود المرتفعات
• نظام التحذير من التصادم
• مراقبة النقطة العمياء
• كاميرا 360 درجة للفئة الأعلى

أسعار تنافسية – عرض رينو اوسترال لفترة محدودة
• امتلك أوسترال بمقدم 50% فقط
• أقساط شهرية تبدأ من 19,000 جنيه مصري عبر ألكان للتمويل
العرض ساري لفترة محدودة وطبقًا لتوافر السيارات
أسعار تنافسية تلبي تطلعات السوق
• EGP 1,590,000
• EGP 1,770,000
• EGP 1,880,000
• EGP 1,990,000
• EGP 2,020,000

نبذة عن الشركة المصرية العالمية للسياراتEIM :
تأسست الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM عام 1979، ضمن مجموعة ألكان القابضة، التى تتألف من 5 شركات، تعمل فى مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المعنية بتمثيل الشركات المتعددة الجنسيات، وخدمات التمويل، والتخزين بالمناطق الحرة وتأهيلها. وتتولى المجموعة حاليًا توفير خدمات ما يقرب من 28 علامة تجارية فى أكثر من 8 قطاعات اقتصادية فى مصر، ويعمل لدى الشركة أكثر من 1875 موظفًا، وتتواجد فى أكثر من 17 محافظة، فى 29 موقعًا .واستحوذت EIM على وكالة رينو عام 1979 كمستورد حصرى لمنتجات العلامة الفرنسية، وتتواجد رينو فى أكثر من 25 مركزًا، ما بين صالات عرض، مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، إلى جانب منافذ لبيع قطع الغيار الأصلية.
 

رينو سيارة سرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

د. أسامة الأزهري

وزير الأوقاف: غفير مزلقان بني سويف نموذج مشرف للوعي والشهامة

وزارة الأوقاف

الأوقاف: "سماحة الإسلام" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

دار الإفتاء

الإفتاء: لا حرج شرعي في الاحتفال بالمولد النبوي والاعتراض عليه غير جائز

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد