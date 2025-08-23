رينو أوسترال… تكنولوجيا متطورة وفرصة تمويل استثنائية .. تفاصيل

تواصل الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، تقديم سياراتها المتطورة التي تعكس قوة التصميم الأوروبي والأداء العملي.

وتُعد رينو أوسترال واحدة من أبرز سيارات SUV في فئتها، وتأتي الآن مع عرض تمويلي مميز بالتعاون مع شركة ألكان للتمويل، يتيح للعملاء امتلاك السيارة بدفع 50% مقدم فقط، وقسط شهري يبدأ من 19,000 جنيه مصري.

وأكدت الشركة أن هذا العرض ساري لفترة محدودة، ويمنح الراغبين في اقتناء سيارة تجمع بين الحداثة والراحة فرصة لا تتكرر.

تصميم فرنسي راقٍ وتقنيات ذكية



تأتي رينو أوسترال بتصميم أوروبي عصري يعبّر عن هوية رينو الجديدة، مع واجهة أمامية هجومية، مصابيح LED أنيقة، وخطوط ديناميكية تضيف لمسة رياضية على السيارة.

من الداخل، توفر أوسترال تجربة قيادة غنية، مع شاشة لمس بقياس 12 بوصة، نظام OpenR link المتطور المدعوم ب Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى خامات فاخرة ترفع من مستوى الراحة داخل المقصورة.

أداء قوي واقتصادي



تعتمد أوسترال على محرك تيربو 1.3 لتر بقوة 150 حصانًا عالي الكفاءة يوفر مزيجًا مثاليًا بين القوة والاستهلاك الاقتصادي للوقود، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للقيادة داخل المدينة وعلى الطرق السريعة. وتتميز السيارة بنظام تعليق متطور يضمن راحة قصوى وثبات عالي أثناء القيادة.

أنظمة أمان متكاملة



حرصت رينو على تزويد أوسترال بأحدث أنظمة الأمان، وتشمل:

• 6 وسائد هوائية

• نظام الثبات الإلكتروني (ESP)

• نظام منع انغلاق المكابح (ABS)

• مساعد صعود المرتفعات

• نظام التحذير من التصادم

• مراقبة النقطة العمياء

• كاميرا 360 درجة للفئة الأعلى

أسعار تنافسية – عرض رينو اوسترال لفترة محدودة

• امتلك أوسترال بمقدم 50% فقط

• أقساط شهرية تبدأ من 19,000 جنيه مصري عبر ألكان للتمويل

العرض ساري لفترة محدودة وطبقًا لتوافر السيارات

أسعار تنافسية تلبي تطلعات السوق

• EGP 1,590,000

• EGP 1,770,000

• EGP 1,880,000

• EGP 1,990,000

• EGP 2,020,000

نبذة عن الشركة المصرية العالمية للسياراتEIM :

تأسست الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM عام 1979، ضمن مجموعة ألكان القابضة، التى تتألف من 5 شركات، تعمل فى مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المعنية بتمثيل الشركات المتعددة الجنسيات، وخدمات التمويل، والتخزين بالمناطق الحرة وتأهيلها. وتتولى المجموعة حاليًا توفير خدمات ما يقرب من 28 علامة تجارية فى أكثر من 8 قطاعات اقتصادية فى مصر، ويعمل لدى الشركة أكثر من 1875 موظفًا، وتتواجد فى أكثر من 17 محافظة، فى 29 موقعًا .واستحوذت EIM على وكالة رينو عام 1979 كمستورد حصرى لمنتجات العلامة الفرنسية، وتتواجد رينو فى أكثر من 25 مركزًا، ما بين صالات عرض، مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، إلى جانب منافذ لبيع قطع الغيار الأصلية.

