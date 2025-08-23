فحص وعلاج 1209 مواطنين خلال قافلة طبية بكفر الشيخ.. صور

شهد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، انطلاق قافلة طبية توعوية شاملة لقرية الرغامة، والقرى المجاورة في مركز الرياض؛ في إطار جهود الجامعة المستمرة ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

جاء ذلك، بحضور، الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،

وتأتي هذه القافلة امتدادًا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في قرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ومؤسسة حياة كريمة.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري والتمريض، حيث تم الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت: الباطنة، العيون (الرمد)، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال، الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب.

كما شملت الخدمات التمريضية قياس نسبة السكر في الدم، والوزن والطول، وضغط الدم، إضافة إلى كيفية العناية بالقدم السكري، وفحص الأنيميا للأطفال، وتقديم إرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية. وقد ضمت القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليتي الطب البشري والتمريض.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء المحافظة بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

من جهتها، أشارت الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية زيادة عدد القوافل الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة بكفر الشيخ للقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أنه تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي 1209 حالات من أبناء قرية الرغامة بمركز الرياض، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، فضلاً عن صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى الذين ترددوا على مقر القافلة.

حضر انطلاق القافلة الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد طه الزهيري مدير الإدارة التعليمية بمركز الرياض، وبمتابعة من منصور المرادني مدير عام مشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات.