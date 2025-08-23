أرض أكتوبر فضحت المجلس.. تامر عبدالحميد يُطالب إدارة الزمالك بتوضيح ملف «الحساب المشترك»

طالب تامر عبدالحميد إدارة نادي الزمالك بتوضيح حقيقة موضوع "الحساب المشترك" بين إحدى الشركات والنادي، موضحًا أنه وجّه سؤالًا إلى مجلس الإدارة ولم يتلقَّ أي رد، مؤكّدًا أن هناك أمورًا تُدار في "الظلام"، ومنها ملف أرض أكتوبر، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك شفافية كاملة في عرض الحقائق، كما يحدث في النادي الأهلي.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "طالما أن موقف الزمالك سليم، لماذا تم سحب الأرض؟! في كل أزمة داخل النادي نجد شماعات كثيرة، مثل صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي مجانًا. وبالتأكيد، فإن الأموال الكبيرة التي دخلت حسابات الزمالك مؤخرًا مرتبطة بملف أرض أكتوبر."

وأوضح عبدالحميد أنه يجب على مجلس الزمالك إعلان جميع التفاصيل المتعلقة بـ "الحساب البنكي الوسيط" بين النادي وإحدى الشركات، مع توضيح: حجم الأموال التي دخلت الحساب، وحجم المبالغ التي صُرفت، والجهات الرسمية التي حوّلت هذه الأموال.

مؤكدًا أن هذه أسئلة مشروعة تحتاج إلى رد واضح من مسئولي النادي، ولا يجوز أن تُدار الأمور داخل الزمالك بهذه الطريقة.

وشدّد نجم الزمالك السابق على أن إدارة النادي تتجاهل جميع أسئلته في الفترة الماضية، نافيًا في الوقت نفسه ما يُشاع عن تعرض أي فرد من عائلته للشطب. وأضاف أن فقدان أرض أكتوبر يعني ضياع مستقبل النادي وأبنائه، محمّلًا المجلس الحالي مسئولية ذلك.

وأشار "عبدالحميد" إلى أنه كان من قبل معارضًا لمجلس المستشار مرتضى منصور، إلا أن المجلس السابق تحرك سريعًا عام 2021 لاستعادة الأرض بعد سحبها، واستغل علاقاته القوية في ذلك الوقت، على عكس المجلس الحالي الذي تصرف بشكل خاطئ رغم تأكيده أن موقفه سليم.