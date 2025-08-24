إسرائيل تنتفض .. احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى

شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الإسرائيليين، مطالبين بوقف الحرب وإعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

وخلال المظاهرات، ناشدت عيناف زانجاوكر، والدة أحد الأسرى، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقبول مقترح وقف إطلاق النار المرحلي، الذي يتضمن الإفراج عن الأسرى مقابل التهدئة.

وأشارت زانجاوكر إلى أن حماس قد وافقت بالفعل على المقترح في وقت سابق من الأسبوع، مؤكدة أن "نتنياهو يستطيع بدء التفاوض على عودة بقية الرهائن مقابل إنهاء الحرب إذا وقع على الاتفاق".

وأضافت، وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل: "إذا بدأ غزو غزة، فلن يكون هناك أي اتفاق".

كما اتهمت نتنياهو بـ"تعطيل الاتفاق وإلقاء المسؤولية على حماس"، مؤكدة أنه يمضي في خططه للسيطرة على أكبر مركز حضري في قطاع غزة.