خالد الغندور : محمد صلاح أيقونة عربية وإفريقية تستحق كل الجوائز
بنمو 136% | 16.5 مليار جنيه تمويلات عقارية في 2025.. أرقام قياسية تكشف طفرة السوق
شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف
«قومي لنا بمليون سلامة» .. جميلة عزيز تدعم أنغام في محنتها الصحية وتدعو لها
إمام عاشور يُهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده.. ماذا قال؟
إشادة برلمانية بإنجازات مبادرة «100 يوم صحة»: تضمن حق المواطن في العلاج المجاني
ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبدالعزيز وزوجته: «الفيديوهات اللي بتنتشر قلة أدب»
فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إسرائيل تنتفض .. احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى
فينجادا يتنبأ: مصر ستتأهل إلى كأس العالم 2026 .. وانتقال «زيزو» للأهلي صدمة
فينجادا: حسين لبيب سر فشل عودتي للزمالك.. وساهمت في حل أزمة شيكابالا مع لشبونة
أرض أكتوبر فضحت المجلس.. تامر عبدالحميد يُطالب إدارة الزمالك بتوضيح ملف «الحساب المشترك»
أخبار العالم

إسرائيل تنتفض .. احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى

محمد على

شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الإسرائيليين، مطالبين بوقف الحرب وإعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

وخلال المظاهرات، ناشدت عيناف زانجاوكر، والدة أحد الأسرى، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقبول مقترح وقف إطلاق النار المرحلي، الذي يتضمن الإفراج عن الأسرى مقابل التهدئة.

وأشارت زانجاوكر إلى أن حماس قد وافقت بالفعل على المقترح في وقت سابق من الأسبوع، مؤكدة أن "نتنياهو يستطيع بدء التفاوض على عودة بقية الرهائن مقابل إنهاء الحرب إذا وقع على الاتفاق".

وأضافت، وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل: "إذا بدأ غزو غزة، فلن يكون هناك أي اتفاق".

كما اتهمت نتنياهو بـ"تعطيل الاتفاق وإلقاء المسؤولية على حماس"، مؤكدة أنه يمضي في خططه للسيطرة على أكبر مركز حضري في قطاع غزة.

احتجاجات تل أبيب دعوة للإفراج الأسرى كبيرة والدة أحد الأسرى

