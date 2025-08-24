قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نجوم تحت المنظار .. مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن محمد مسعد لاعب مودرن

محمد مسعد
محمد مسعد
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا مثير بشأن محمد مسعد لاعب مودرن سبورت.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"نجوم تحت المنظار 
محمد مسعد لاعب مودرن سبورت
رأيك في الاعب ؟ وهل شاهدت له مباراة كاملة ولفت أنتباهك ؟".

وعبر محمد مسعد جناح فريق منتخب السويس السابق عن سعادته عقب انضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وقال مسعد خلال تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي: "سعيد جدًا بإنضمامي لفريق مودرن سبورت، خطوة مهمة جدًا لي، نادي كبير ومنظومة كبيره وأسعي لتحقيق إنجازات مع الفريق وسوف أبذل أقصى جهدي لتحقيق ذلك".

وأضاف: "أتمنى أن أمثل إضافة للفريق بجانب زملائي وأن نقدم موسم جيد يليق بإسم وحجم وإمكانيات النادي".

صاحب ال٢٣ عاما يجيد اللعب بمركزي الجناح الأيمن والأيسر، وهو أحد ناشئي فريق الإسماعيلي قبل أن ينتقل لصفوف فريق منتخب السويس، كما سبق وإنضم لكتيبة منتخب الشباب تحت قيادة الكابتن ربيع ياسين.



