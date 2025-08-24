في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى دهب واستمرار مهرجان مسرح الطفل وأوركسترا مصر الوطني يصل شرق الدلتا

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية هذا الأسبوع، بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت 30 أغسطس الحالي.

وتشمل الفعاليات ملتقيات وورش فنية، حفلات موسيقى عربية وفنون شعبية، لقاءات تثقيفية وتوعوية، إلى جانب الأفلام السينمائية والعروض المسرحية الخاصة بالأطفال، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الرامية إلى إثراء المشهد الإبداعي بالمحافظات.



انطلاق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير

تنطلق اليوم الأحد فعاليات ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع العلاقات الثقافية الدولية، ويشمل برنامجا متكاملا يتضمن زيارات ميدانية للمواقع الأثرية والطبيعية بالمحافظة، بإشراف قوميسير الملتقى الفنان الدكتور إسلام الهواري.

ويستضيف الملتقى 15 فنانا من عدة دول عربية إلى جانب مشاركة 5 فنانين مصريين، وتستمر فعالياته حتى 2 سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز العلاقات الثقافية وتبادل الخبرات بين الفنانين العرب، وتفعيل المراسم في المحافظات الحدودية.



ملتقى "رؤى إبداعية" بقصر الإبداع الفني بأكتوبر

يشهد قصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، في السابعة مساء اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الملتقى الأول للفنون التشكيلية "رؤى إبداعية"، بمشاركة 48 فنانا وأكاديميا يقدمون أعمالا فنية متنوعة في مجالات: الرسم، التصوير، النحت، الخزف، فن الوسائط المختلطة (mixed media)، التصوير الفوتوغرافي، وفنون النسيج، وذلك بإشراف د. سارة بدران، قوميسير الملتقى.

تستمر فعاليات الملتقى حتى مساء الخميس 28 أغسطس، و يشمل طوال فترة إقامته عددا من اللقاءات التثقيفية والجلسات الحوارية والعروض الفنية والورش المتخصصة، بهدف دعم الحركة التشكيلية وترسيخ الهوية المصرية من خلال الفنون البصرية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويختتم مع حفل تتخلله فقرات فنية متنوعة.



تواصل عروض المهرجان الختامي لمسرح الطفل بروض الفرج

تستمر هذا الأسبوع فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل، والذي يشارك فيه 21 عرضا مسرحيا، وتقدم جميعها بالمجان حتى 1 سبتمبر المقبل.

ويستقبل قصر ثقافة روض الفرج، اليوم الأحد، عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "رحلة إلى كوكب السلام" لفرقة نادي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف منتصر ثابت، وإخراج إبراهيم جوصم.

أما الثاني يقدم في الثامنة مساءً، بعنوان "الطائر الأزرق" لفرقة شرائح قصر ثقافة الطفل بدمياط، عن نص الكاتب البلجيكي موريس ميترلينك، وترجمة يحيى حقي، وإخراج كريم خليل.



عروض فنية وأنشطة للأطفال في معرض السويس للكتاب

كما تتواصل هذا الأسبوع فعاليات البرنامج الفني والأنشطة الإبداعية للأطفال والتي تقدمها هيئة قصور الثقافة ضمن فعاليات الدورة الثالثة من معرض السويس للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بممشى أهل السويس حتى 29 أغسطس الحالي.

ويشهد هذا الأسبوع عروضا لفرقتي بورسعيد وطنطا للموسيقى العربية، وفرقتي قنا والشرقية للفنون الشعبية، وتبدأ جميعها في الثامنة مساءً.

وتطرح هيئة قصور الثقافة أحدث إصداراتها من مختلف السلاسل بالجناح الخاص بها داخل المعرض، إلى جانب ركن خاص بكتب ومجلات الأطفال قطر الندى، وتقدم جميع الإصدارات بأسعار مخفضة للجمهور.



حفلات صيفية في مطروح ودمياط وبورسعيد والإسكندرية والعلمين

تشهد المحافظات الساحلية استمرار الحفلات الصيفية هذا الأسبوع، ويستقبل قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية اليوم الأحد عروضا فنية لفرقة العريش للفنون الشعبية ضمن مهرجان صيف بلدنا، وتستمر حتى غدا الاثنين، وعلى المسرح الروماني بمدينة رأس البر بدمياط، تقدم فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، عرضا فنيا في الثامنة مساءً.

ويشهد النادي الاجتماعي بمطروح حفلا فنيا لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وعلى المسرح الروماني بالحديقة المركزية بدمياط، تقدم فرقة قنا للفنون الشعبية عرضا فنيا، فيما يشهد المسرح الروماني بكورنيش جمصة بالدقهلية عرضا لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية.

وفي بورسعيد تقدم فرقة قنا عروضها الفنية يومي الاثنين والثلاثاء، أما في مدينة العلمين الجديدة، تستمر فعاليات مهرجان "ليالينا في العلمين" يومي الخميس والجمعة، بمشاركة فرق العريش، الأنفوشي، وأطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية.



أسبوع تثقيفي للشباب بالإسماعيلية

ينطلق غدا الاثنين الأسبوع التثقيفي المكثف للشباب بقصر ثقافة الإسماعيلية، احتفالا باليوم العالمي للشباب، متضمنا لقاءات توعوية وورشا فنية وحرفية لتنمية مهارات أبناء المحافظة وتعريفهم بالحرف اليدوية والتراثية، ويختتم يوم 30 أغسطس بمعرض فني نتاج الورش.



اختبارات "كورال وأوركسترا مصر الوطني" تصل شرق الدلتا

تستكمل وزارة الثقافة هذا الأسبوع اختبارات مشروع كورال وأوركسترا مصر الوطني بقيادة المايسترو سليم سحاب، للمتقدمين من محافظات إقليم شرق الدلتا (الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ – الشرقية)، وذلك يومي الجمعة والسبت 29 و30 أغسطس، بقصر ثقافة الزقازيق، لاكتشاف وصقل المواهب الفنية في مجالي الغناء والعزف.

ويشترط للالتحاق بالمشروع توفر موهبة فعلية، وألا يقل سن المتقدم عن 10 سنوات للمغنين و7 سنوات للعازفين، مع إحضار الآلة الموسيقية الخاصة بهم.

كما تشمل أجندة الأسبوع لقاءات تثقيفية وتوعوية بمشاركة نخبة من النقاد والباحثين، إلى جانب الورش الفنية والحرفية، وعروض الأفلام السينمائية المجانية التي يقدمها قصر السينما بجاردن سيتي للرواد ويعقب بعضها ندوات نقدية.