أحدث ظهور للفنانة مونيا بطلة مسلسل الحاج متولي مع نجلها .. شاهد

نشر طبيب تجميل صورا توضح كيف تغير شكل نجل الفنانة مونيا بعد إجراء عملية تجميل ناجحة وظهرت معه في الصور قبل وبعد العملية بشكل مختلف تماماً.



وأجرى نجل الفنانة مونيا عملية التجميل منذ عدة سنوات وكان وزنه 185 كيلو جرام بحسب حديثه في إحدى الفيديوهات المنشورة عبر تيك توك وتوثق رحلته مع العملية.



نجل الفنانة مونيا اسمه محمد ممدوح وهو خريج كلية طب أسنان بحسب ما قاله عن نفسه في فيديو الطبيب الشهير في وجود والدته التي أشادت بالنتيجة التي وصل إليها ابنها.



وبعد عامين ونصف من العملية فقد ابن الفنانة مونيا حوالي 100 كليو جرام من وزنه، وتغير شكله تماماً وحياته أصبحت أفضل بعد عملية تحويل المسار.



كشفت الفنانة مونيا عن اسمها الحقيقي، ودور الراحل بليغ حمدي في اختياره، ورحلتها مع الغناء منذ سن صغيرة وذلك في ندوة سابقة مع موقع صدى البلد.



‎وقالت مونيا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن اسمها الحقيقي “إيمان"، واختار لها الراحل بليغ حمدي اسمها الحالي مراهنا على أن يكون سر نجاحها في مجال الفن.



‎وكشفت مونيا في تصريحاتها، أنه أثناء تصوير مسلسل عائلة الحاج متولي، صدرت أوامر من جهات عليا بضرورة إضافة مشهد جمع بين نور الشريف وابنه سعيد "مصطفى شعبان" يتحدث فيه عن ندمه على الزواج المتكرر.



‎وأكدت مونيا أن المنتج والفنان نور الشريف كانا معترضين على هذه الإضافة، ولكنهما اضطرا إلى تصوير هذا المشهد لكي يتمكنا من عرض العمل.