فن وثقافة

الحمد لله مفيش خسائر .. أول تعليق من محمد صبحي بعد نشوب حريق فى منزله | خاص

محمد صبحي
محمد صبحي
تقى الجيزاوي

طمأن الفنان محمد صبحي جمهوره بعد أن اندلع حريق داخل فيلته بمدينة ٦ أكتوبر نتيجة ماس كهربائى فى جهاز تكييف.

أول تعليق من محمد صبحي

وقال محمد صبحي فى تصريح خاص لموقع صدى البلد ، “مسألة بسيطة ماس في فيشة ماخدتش ١٥ دقيقة ولا خسائر وكله تمام الحمدلله”.

حريق محدود في فيلا محمد صبحي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا الفنان محمد صبحى بمدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق محدود فى جهاز تكييف داخل الفيلا، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية 

وتعرض الفنان الكبير محمد صبحي، لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية بعد مما استدعى نقله سريعا إلى أحد المستشفيات.

محمد صبحي أعمال محمد صبحي حريق بمنزل محمد صبحي

