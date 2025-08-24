"فاقد الشيء يمكن أن يعطيه".. قصة إنسانة بدأت من الوجع وصنعت الأمل

أشاد الإعلامي عمرو الليثي بمبادرة "اعمل الخير وساعد به غيرك"، خلال حلقة الأحد من برنامجه "أبواب الخير" المُذاع على، والتي تستهدف دعم وتجهيز العرائس الأيتام وكفالة أسر الأيتام.

وأكد "الليثي" خلال الحلقة، أن المبادرة تقدم رسالة إنسانية راقية، وتُجسد مبدأ أن "فاقد الشيء يمكن أن يعطيه"، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تُعلي من قيم التكافل المجتمعي والتراحم بين أفراد المجتمع.

نشأت يتيمة وفقدت والدها

واستضاف البرنامج ياسمين عفيفي، مؤسسة المبادرة، التي أكدت أنها أطلقتها منذ أكثر من عشر سنوات، انطلاقًا من تجربتها الشخصية كامرأة نشأت يتيمة وفقدت والدها، مما ترك أثرًا كبيرًا في حياتها، خاصة خلال فترة زواجها، فقررت أن تكون سندًا لغيرها ممن مروا بتجارب مشابهة.

وأوضحت "عفيفي" أن المبادرة بدأت بهدف تجهيز العرائس الأيتام، ثم توسعت لاحقًا لتشمل: كفالة شهرية لأسر الأيتام، وأنشطة مجتمعية متنوعة، وإشراك متطوعين في تقديم الدعم الإنساني.

وأشارت إلى أن فريق العمل بالمبادرة يعمل على اختيار الحالات المستحقة بعناية، مع الالتزام بالشفافية، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الفتيات قد تم دعمهن حتى استكمال زواجهن، إلى جانب تقديم مساعدات دورية لأسر الأيتام.

وفي ختام الحلقة، وجّه عمرو الليثي عددًا من الرسائل الإيجابية للمستمعين، مؤكدًا أن بالابتسامة نتجاوز الحزن، وبالصبر نتجاوز الهموم، وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهية، مضيفا أن وعة الإنسان ليست فيما يملكه، بل فيما يعطيه، فالخير يُصنع بالكلمة، بالفعل، وبالنية الصادقة.