قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 3 سيدات أجانب يمارسن الرذيلة داخل شقة بالتجمع
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
بعد حادث غرق أبو تلات.. كيف تنجو من التيارات الساحبة في البحر؟
هل من ترك صلاة العصر حبط عمله كله؟.. احذر تفويتها في هذه الحالة
كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن موعدها ورابطها
أحمد النومي يكتب: دولة التلاوة.. واسترداد السجادة
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
الصدفة انقذتها.. مريم ووالدتها يرويان كواليس الخديعة داخل الأكاديمية الوهمية بسوهاج
يضم 22 قنبلة صغيرة.. الاحتلال يكشف نوع ومكونات صاروخ الحوثيين
وزيرة التضامن تتفقد إدارة بولاق الاجتماعية وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين
مجلس مرسى مطروح يكشف تفاصيل قيام شخص بضرب نفسه بالسكين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"فاقد الشيء يمكن أن يعطيه".. قصة إنسانة بدأت من الوجع وصنعت الأمل

الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي
كريم محمد

أشاد الإعلامي عمرو الليثي بمبادرة "اعمل الخير وساعد به غيرك"، خلال حلقة الأحد من برنامجه "أبواب الخير" المُذاع على، والتي تستهدف دعم وتجهيز العرائس الأيتام وكفالة أسر الأيتام.

وأكد "الليثي" خلال الحلقة، أن المبادرة تقدم رسالة إنسانية راقية، وتُجسد مبدأ أن "فاقد الشيء يمكن أن يعطيه"، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تُعلي من قيم التكافل المجتمعي والتراحم بين أفراد المجتمع.

 نشأت يتيمة وفقدت والدها

واستضاف البرنامج ياسمين عفيفي، مؤسسة المبادرة، التي أكدت أنها أطلقتها منذ أكثر من عشر سنوات، انطلاقًا من تجربتها الشخصية كامرأة نشأت يتيمة وفقدت والدها، مما ترك أثرًا كبيرًا في حياتها، خاصة خلال فترة زواجها، فقررت أن تكون سندًا لغيرها ممن مروا بتجارب مشابهة.

وأوضحت "عفيفي" أن المبادرة بدأت بهدف تجهيز العرائس الأيتام، ثم توسعت لاحقًا لتشمل: كفالة شهرية لأسر الأيتام، وأنشطة مجتمعية متنوعة، وإشراك متطوعين في تقديم الدعم الإنساني.

وأشارت إلى أن فريق العمل بالمبادرة يعمل على اختيار الحالات المستحقة بعناية، مع الالتزام بالشفافية، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الفتيات قد تم دعمهن حتى استكمال زواجهن، إلى جانب تقديم مساعدات دورية لأسر الأيتام.

وفي ختام الحلقة، وجّه عمرو الليثي عددًا من الرسائل الإيجابية للمستمعين، مؤكدًا أن بالابتسامة نتجاوز الحزن، وبالصبر نتجاوز الهموم، وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهية، مضيفا أن وعة الإنسان ليست فيما يملكه، بل فيما يعطيه، فالخير يُصنع بالكلمة، بالفعل، وبالنية الصادقة.

عمرو الليثي اعمل الخير وساعد به غيرك أبواب الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

ترشيحاتنا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو حار والعظمى في القاهرة 35

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو حار والعظمى في القاهرة 35

وزيرة البيئة

وزيرة البيئة: إزالة شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس

الاعلى للاعلام

الثلاثاء.. انعقاد ثالث ورشة عمل للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

حادث ابو تلات

بنتي كانت هتروح مني.. والدة رانسى تكشف تفاصيل غرق الطالبات بشاطئ أبوتلات

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سيتى الثاني

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: حسابات نتنياهو التفاوضية.. بين إملاء الشروط وتضييق هوامش حماس

المزيد