محمد صبحي: نصر أبو الحسن ديكتاتور وهناك شخص يدير الإسماعيلي من الخارج



أكد محمد صبحي نجم الإسماعيلي السابق، أن المجلس الحالي للدراويش برئاسة نصر أبو الحسن يتحمل مسؤولية ما وصل اله الدراويش

وقال صبحي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لابد من رحيل المجلس الحالي ولابد من تدخل الوزارة بسبب عدم احترام المجلس الذي لم يحضر العمومية

وأضاف: المجلس الحالي بتقديم وعود زائفة للجماهير، وتصريحاتهم لا تهدف سوى لتحقيق مصالح شخصية.

وتابع: نصر أبو الحسن لا يستيعين بي لإن ولائي للإسماعيلي ولجماهيره.، أطالب جمهور الإسماعيلي بالصبر على اللاعبين.

وواصل: نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي "ديكتاتور"، وأحد المقربين منه وهو معروف للجميع هو من يدير النادي من الخارج