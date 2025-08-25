وفاة المخرج عمرو سامي

توفي منذ قليل المخرج عمرو سامي في خبر أعلن عنه صديقه شريف إدريس عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، حيث نعاه بكلمات مؤثرة قائلاً: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، عمرو سامي عبد النبي توفى إلى رحمة الله، كدة يا عمرو؟

وأضاف: كان لسه فيه حكايات كتير وحاجات كتير متكلمناش فيها.. 20 سنة من عمري جروا بسرعة كدة.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبر قلب مامتك وحبايبك، حبايبك كتير اوي والله يا عمرومن كتر الوجع مش لاقية كلام، الله يرحمك يارب يصبرنا على فراقك

ونعاه عدد كبير من أصدقائه على مختلف حسابتهم الخاصة على السوشيال ميديا.