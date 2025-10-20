الأزمة شكلها انتهت.. بيان من عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة

علق عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، على أزمته الأخيرة التي وقعت بينه وبين محمود أشرف حلمي، نجل رئيس الاتحاد المصري للعبة، خلال بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وقال عمر عصر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “أتقدم بخالص التهنئة لمنتخب مصر لتنس الطاولة على تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق منذ أكثر من 20 عامًا، بعد الفوز بجميع الميداليات الذهبية في بطولة إفريقيا الأخيرة”.

وأضاف: “هذا الإنجاز هو ثمرة جهد جماعي مميز من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ويعكس المكانة الحقيقية لتنس الطاولة المصرية على الساحة القارية”.

وتابع: “بصفتي كابتن المنتخب، أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، ليس فقط داخل الملعب، بل أيضًا في تمثيل القيم التي نؤمن بها جميعًا، وقد صدر مني في بعض اللحظات ما لم يكن في الإطار الذي تعوّدنا عليه داخل المنتخب، وهو ما يدفعني للتأكيد على أهمية الحفاظ على الصورة التي تليق بمصر”.

وأكد: “تمثيل مصر شرف عظيم يتطلب أعلى درجات الانضباط والالتزام، وأعد جماهيرنا وكل من يساند المنتخب أن أكون عند حسن الظن، وأن أعمل بكل طاقتي لرفع اسم مصر عاليًا، كما أوجّه خالص التقدير للجهاز الفني والإداري، ولمجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وللجنة الأولمبية المصرية، ولوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على دعمه المتواصل”.