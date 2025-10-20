قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
موهبة مغربية تخطف الأضواء وتطرق أبواب أتلتيكو مدريد بعد التألق في مونديال الشباب
حماية المستهلك: تشديد الرقابة على الأسواق بعد رفع أسعار الوقود
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية
حبس رجل أعمال سنتين بتهمة الشروع في قـ.ـتل زوجته ونجله بالتجمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

السولية يتغنى بسعد سمير بعد تصدر سيراميكا كليوباترا الدوري

عمرو السولية
عمرو السولية
سارة عبد الله

أشاد عمرو السولية، لاعب سيراميكا كليوباترا بزميله بالفريق سعد سمير بعد تألقه في مباراة طلائع الجيش الماضية.

وكتب السولية عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “الحلواني لما بيلعب الكل بيتفرج”.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزاً مهماً علي طلائع الجيش بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد هيئة قناة السويس في الجولة الـ 11 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 24، بعد هجمة منظمة من لاعبي سيراميكا كليوباترا أنهاها إسلام عيسى بتمريرة تجاه مروان عثمان المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

أضاف سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في الدقيقة 63 ، بعد هجمة مركزة من لاعبي سيراميكا كليوباترا وسط عشوائية من مدافعي طلائع الجيش في التعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل بالنهاية لأقدام سعد سمير الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة يتصدر سيراميكا كليوباترا ترتيب الدوري المصري مؤقتاً برصيد 20 نقطة.

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

هاني عادل ينعى والدة أمير عيد: كانت من أطيب الناس اللي شوفتهم في حياتي

نسمة محجوب تطرح أغنية مغربية بعنوان "سهرة" والكليب بالـ Ai

وفاة زوجة شقيق الفنان حمدي الوزير.. تفاصيل العزاء والجنازة

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

