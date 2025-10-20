السولية يتغنى بسعد سمير بعد تصدر سيراميكا كليوباترا الدوري

أشاد عمرو السولية، لاعب سيراميكا كليوباترا بزميله بالفريق سعد سمير بعد تألقه في مباراة طلائع الجيش الماضية.

وكتب السولية عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “الحلواني لما بيلعب الكل بيتفرج”.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزاً مهماً علي طلائع الجيش بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد هيئة قناة السويس في الجولة الـ 11 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 24، بعد هجمة منظمة من لاعبي سيراميكا كليوباترا أنهاها إسلام عيسى بتمريرة تجاه مروان عثمان المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

أضاف سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في الدقيقة 63 ، بعد هجمة مركزة من لاعبي سيراميكا كليوباترا وسط عشوائية من مدافعي طلائع الجيش في التعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل بالنهاية لأقدام سعد سمير الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة يتصدر سيراميكا كليوباترا ترتيب الدوري المصري مؤقتاً برصيد 20 نقطة.