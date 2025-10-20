قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
موهبة مغربية تخطف الأضواء وتطرق أبواب أتلتيكو مدريد بعد التألق في مونديال الشباب
حماية المستهلك: تشديد الرقابة على الأسواق بعد رفع أسعار الوقود
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية
حبس رجل أعمال سنتين بتهمة الشروع في قـ.ـتل زوجته ونجله بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده

هاني فرحات
هاني فرحات
منار نور

ردّ المايسترو هاني فرحات على الانتقادات التي طالته بعد انتشار صورة له وهو يقبّل يد الفنان السعودي الكبير محمد عبده خلال إحدى الجلسات الفنية، مؤكدًا أن ما فعله نابع من الاحترام والتقدير لفنان بحجم وقيمة فنية كبيرة.


ونشر فرحات الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وعلق قائلًا:«الفنان محمد عبده هو والدي، ودايمًا أفخر إني واقف جنبه على المسرح. كل يوم بحمد ربنا إنه لسه بيغني وبيسعد الناس بفنه وصوته العظيم، ربنا يطوّل في عمره ويبارك في صحته».


وأضاف المايسترو:«استغربت من بعض الانتقادات اللي خرجت مؤخرًا، خصوصًا إنها موجهة لشخص كبير في السن وله تاريخ فني مشرف. الغريب إن الهجوم راح ناحية السعودية، رغم إن لسه امبارح كنت مصور وأنا بسلم على الفنانة أنغام وببوس إيدها من محبتي واحترامي ليها، ومحدش شاف ده غلط».


وأوضح فرحات أن العلاقة بين مصر والسعودية أعمق من أي انتقادات فردية، قائلاً:«مصر والسعودية دايمًا إخوات، وبينا محبة وتاريخ كبير، وملايين من المصريين عايشين في السعودية في سلام وود واحترام».


كما علّق على الجدل حول ارتدائه الزي السعودي في الصورة قائلاً:«دي جلسة سعودية مش حفل عادي، وده جزء من ثقافة البلد. هنا موظفين البنوك بيرتدوا التوب، والسؤال: هل لو مصري في بنك لبسه، هيتهاجم برضه ولا بس الفنانين؟».


واختتم المايسترو حديثه قائلاً:
«إحنا فوق الـ120 مليون مصري في العالم، بثقافتنا وفننا وتعاليمنا. عيب الهجوم على الفنانين، لأننا أهل واحدة.. مصر والسعودية شعب واحد».

هاني فرحات مصر السعودية محمد عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

ترشيحاتنا

امير عبد

هاني عادل ينعى والدة أمير عيد: كانت من أطيب الناس اللي شوفتهم في حياتي

نسمه محجوب

نسمة محجوب تطرح أغنية مغربية بعنوان "سهرة" والكليب بالـ Ai

حمدي الوزير

وفاة زوجة شقيق الفنان حمدي الوزير.. تفاصيل العزاء والجنازة

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

المزيد