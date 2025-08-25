لازاريني: غزة تعيش الجحيم.. والمجاعة تهدد مئات الآلاف

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن سكان قطاع غزة يعيشون اليوم "الجحيم بكل أشكاله"، مشدداً على أن الوضع الإنساني بلغ مرحلة لم يعد من الممكن السكوت عنها أو تجاهلها.

وفي تدوينة نشرها عبر منصة إكس، أوضح لازاريني أن الوقت قد حان لتتوقف إسرائيل عن "ترويج روايات بعيدة عن الواقع"، داعياً إلى السماح للمنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات بشكل آمن ودون عوائق، وتمكين الصحفيين الدوليين من دخول القطاع لتقديم صورة مستقلة وموضوعية عما يحدث.

وكانت وكالة الأونروا قد حذرت في وقت سابق من أن المجاعة التي تهدد غزة لا تزال قابلة للتفادي إذا ما تم فتح ممرات إنسانية فعالة وتسهيل وصول الغذاء والدواء. وأكدت أن استمرار منع المساعدات يُعرض مئات آلاف المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، لخطر الموت جوعاً ومرضاً.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه المنظمات الدولية التنديد بعرقلة إدخال المساعدات، حيث أكدت تقارير أممية أن شحنات الإغاثة تُمنع بشكل متكرر أو تخضع لإجراءات تفتيش مطولة تؤدي إلى تعطيل وصولها إلى المحتاجين.

في المقابل، تتهم إسرائيل الأونروا والفصائل الفلسطينية باستغلال المساعدات لأغراض غير إنسانية، وهو ما تنفيه الوكالة بشكل قاطع.

ويرى مراقبون أن تصريحات لازاريني تمثل جرس إنذار جديد يسلط الضوء على خطورة المأساة الإنسانية في غزة، والتي لم تعد تقتصر على الدمار الناتج عن القصف، بل باتت تشمل أزمة غذاء ودواء وبيئة معيشية مدمرة. ويؤكد هؤلاء أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المدى الطويل، ليس فقط على سكان القطاع، بل على استقرار المنطقة بأكملها.